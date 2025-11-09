الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سباليتي: يوفنتوس يفتقر إلى «الإبداع»!

سباليتي: يوفنتوس يفتقر إلى «الإبداع»!
9 نوفمبر 2025 09:32

روما (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الفوز الواثق يمنح إنتر قمة الدوري الإيطالي
بولونيا يقدم هدية إلى قطبي ميلانو بإسقاط نابولي!


اعتبر لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة إلى التحسن في بعض الأمور، وذلك بعد التعادل مع تورينو ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتعادل يوفنتوس مع جاره تورينو صفر- صفر، وهي ثالث مباراة ليوفنتوس تحت قيادة سباليتي، الذي تولى المهمة خلفاً للكرواتي إيجور تيودور الذي أُقيل في وقت سابق من منصبه بسبب سوء النتائج.
وقال سباليتي: «عندما نلعب مباريات قوية، نحتاج إلى تلك الجودة، وذلك الإبداع الذي افتقرنا إليه في هذه المباراة، والدقة المتناهية في تمرير الكرة بين لاعبي المنافس».
وأضاف في تصريحاته لموقع يوفنتوس الإلكتروني: «علينا أن نتحسن لأننا نملك الإمكانات، لسنا سعداء، لم يكن أحد في غرفة الملابس سعيداً، وهذا صحيح، لقد برهنت المباريات الثلاث الأولى على ما كنت أعتقده عن هذا الفريق، نحتاج إلى أن نكون أكثر جودة حتى في تمريراتنا وكراتنا البينية».
ويختلف نسبياً الحارس ميكيلي دي جريجوريو مع مدربه، حيث قال: «الشيء الوحيد الذي كان ينقصنا هو تسجيل هدف، لقد خلقنا العديد من الفرص، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة، لم نتلق سوى القليل من الأهداف، وكانت هذه التعادلات متقاربة بعض الشيء، لا شك أن خوض هذا العدد الكبير من المباريات يعتبر امتيازاً، أظهرنا أننا نلعب بشكل جيد، ونحاول التسجيل حتى النهاية، المدرب سباليتي مباشر للغاية، ويطالبنا نحن حراس المرمى بالمشاركة».

 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
تورينو
سباليتي
آخر الأخبار
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
الرياضة
«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11
اليوم 13:01
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
الرياضة
ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»
اليوم 12:55
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
الرياضة
سابالينكا تحتفظ بصدارة التصنيف الدولي لعام كامل
اليوم 12:52
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
علوم الدار
حمدان بن محمد بن زايد يشهد افتتاح فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع أبوظبي للأنظمة ذاتية الحركة»
اليوم 12:50
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
علوم الدار
سلطان القاسمي يدعم أبحاث وتطوير «صمام مجدي يعقوب» بمليوني دولار
اليوم 12:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©