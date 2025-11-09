سباليتي: يوفنتوس يفتقر إلى «الإبداع»!

روما (د ب أ)



اعتبر لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس، أن فريقه بحاجة إلى التحسن في بعض الأمور، وذلك بعد التعادل مع تورينو ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتعادل يوفنتوس مع جاره تورينو صفر- صفر، وهي ثالث مباراة ليوفنتوس تحت قيادة سباليتي، الذي تولى المهمة خلفاً للكرواتي إيجور تيودور الذي أُقيل في وقت سابق من منصبه بسبب سوء النتائج.

وقال سباليتي: «عندما نلعب مباريات قوية، نحتاج إلى تلك الجودة، وذلك الإبداع الذي افتقرنا إليه في هذه المباراة، والدقة المتناهية في تمرير الكرة بين لاعبي المنافس».

وأضاف في تصريحاته لموقع يوفنتوس الإلكتروني: «علينا أن نتحسن لأننا نملك الإمكانات، لسنا سعداء، لم يكن أحد في غرفة الملابس سعيداً، وهذا صحيح، لقد برهنت المباريات الثلاث الأولى على ما كنت أعتقده عن هذا الفريق، نحتاج إلى أن نكون أكثر جودة حتى في تمريراتنا وكراتنا البينية».

ويختلف نسبياً الحارس ميكيلي دي جريجوريو مع مدربه، حيث قال: «الشيء الوحيد الذي كان ينقصنا هو تسجيل هدف، لقد خلقنا العديد من الفرص، لكننا افتقدنا اللمسة الأخيرة، لم نتلق سوى القليل من الأهداف، وكانت هذه التعادلات متقاربة بعض الشيء، لا شك أن خوض هذا العدد الكبير من المباريات يعتبر امتيازاً، أظهرنا أننا نلعب بشكل جيد، ونحاول التسجيل حتى النهاية، المدرب سباليتي مباشر للغاية، ويطالبنا نحن حراس المرمى بالمشاركة».