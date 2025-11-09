الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

حسين علي «بديل» الأمين في قائمة العراق

حسين علي «بديل» الأمين في قائمة العراق
9 نوفمبر 2025 10:09

 
بغداد (أ ف ب)

قرر مدرب منتخب العراق لكرة القدم، الأسترالي جراهام أرنولد، استدعاء لاعب نادي الشرطة حسين علي إلى قائمة «أسود الرافدين» بدلاً من يوسف الأمين بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي لحقت به في وقتٍ سابق.
ووفقاً لموقع الاتحاد العراقي لكرة القدم، فإن حسين علي سيحل بدلاً عن الأمين، بعد أن أكدت التقارير الطبية لنادي أيك لارنكا القبرصي الذي يلعب في صفوفه، عدم تماثله للشفاء بنسبة 100%، وبالتالي تأكد غيابه عن مواجهتي الإمارات ضمن «الملحق الآسيوي».
ويلتقي منتخبا الإمارات والعراق 13 و18 من الشهر الحالي في أبوظبي ذهاباً، والبصرة إياباً، لتحديد المنتخب المتأهل عن الملحق الآسيوي إلى العالمي في الطريق إلى مونديال 2026.

