الرياضة

أموريم: مانشستر يونايتد يتجاوز «نكسة أخرى»!

أموريم: مانشستر يونايتد يتجاوز «نكسة أخرى»!
9 نوفمبر 2025 10:11

 
لندن (د ب أ)

أشاد البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بقدرة فريقه على تجاوز نكسة أخرى، والفوز بنقطة على توتنهام هوتسبير.
وسجّل الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليمنح مانشستر يونايتد نقطة في نهاية مثيرة، بعد أسبوع من عرض حماسي ضد نوتنجاهم فورست، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
ووضع الكاميروني برايان مبيومو الضيوف في المقدمة في الشوط الأول، قبل أن يحوّل دخول ماتياس تيل المباراة لمصلحة توتنهام.
ونجح تيل في تسجيل هدف التعادل قبل أن يحوّل ريتشاريسون كرة ويلسون أودوبيرت بعيدة المدى إلى الشباك ليحسم اللقاء على ما يبدو، لكن دي ليخت كان له رأي آخر. وقال أموريم لوسائل الإعلام، حسبما نقل الموقع الإلكتروني للنادي: «لدينا الكثير من المشاكل، ما زلنا في البداية، أعرف أن النتائج تبدو أحيانا في تحسن، وأننا نتطور، لكن أمامنا الكثير لنقوم به».
وتابع: «يمكن أن تستثني آخر 10 دقائق من المباراة، وأيضاً عندما نضطر لإخراج هاري ماجواير وكاسيميرو في نفس الوقت، ثم نستقبل هدفين، ثم نفقد بنجامين سيسكو، حتى قبل الهدف الثاني مع الفرصة الكبيرة، كان من الجيد أن نتغلب على كل شيء ونسجل، لكن بالنظر إلى بقية المباراة، كنا مرتاحين، لكنني أعتقد أنه كان علينا أن نقدم أداءً أفضل، وأن نكون أكثر شراسة، ونشعر بأجواء الملعب حيث النقاط الثلاثة متاحة، والمساحة متوفرة، وأعتقد أننا بالغنا في الشعور بالراحة خلال المباراة، وعلينا أن نتوقّع أنه في هجمة واحدة يمكن أن يحدث أي شيء وتتغير الأمور، اليوم كان ذلك».
وأضاف: «أعتقد أننا سيطرنا على المباراة جيداً، لكننا بحاجة إلى تقديم أداء أفضل لأن المباراة كانت جاهزة للحسم».

 

 

