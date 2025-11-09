نوريس «أول المنطلقين» في «جائزة البرازيل»



ساو باولو (أ ف ب)



ينطلق سائق ماكلارين البريطاني لاندو نوريس، متصدر بطولة العالم لـ «الفورمولا-1»، الأحد، من المركز الأول في سباق جائزة البرازيل الكبرى، المرحلة الحادية والعشرين، بعدما تصدّر التجارب الرسمية على حلبة إنترلاجوس في ساو باولو، بعد ساعات قليلة على فوزه بسباق السرعة.

وسجّل نوريس أفضل لفّة بزمن 1:09.511 دقيقة، متقدماً على سائقي مرسيدس الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي (1:09.685 دقيقة) وفيراري شارل لوكلير من موناكو (1:09.805 دقيقة).

واحتل سائق ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري، ثاني الترتيب العام، المركز الرابع، فيما سجّل سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، ثالث الترتيب العام، لفة مخيّبة خرج منها من الجولة الأولى للتجارب، حيث أنهاها في المركز السادس عشر، في نتيجة مخيّبة لسعيه إلى المنافسة على اللقب العالمي الخامس توالياً.

وحقق نوريس الذي استعاد صدارة بطولة العالم بفوزه بسباق جائزة المكسيك الكبرى قبل أسبوعين، مركز الانطلاق الأول للمرة السادسة هذا الموسم والثانية على التوالي في البرازيل، بعد لفة مبهرة تحت الضغط في الثواني الأخيرة من جولة تأهيلية متوترة ومفاجئة.

وقال البريطاني البالغ من العمر 25 عاماً، والذي سينطلق من المركز الأول للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية: «ظروف صعبة، زلقة، وأداء غير متسق، لقد جهزت نفسي جيداً عندما كان ذلك ضرورياً».

وكانت هذه هي المرة الثانية التي يتفوّق فيها على الإيطالي الصاعد أنتونيلي السبت بعدما تقدم عليه في سباق السرعة.

وقال أنتونيلي: «أنا منزعج بعض الشيء لأنني خلفه مجدداً».

وأُعجب نوريس بأداء السائق الإيطالي، وقال: «كيمي يبذل قصارى جهده حتى النهاية»، مضيفاً، متطلعاً إلى المستقبل: «أعتقد أن التحدي سيكون كبيراً يوم الأحد، علينا أن نرى كيف ستؤثر الأحوال الجوية مجدداً».

وتابع: «أتطلّع إلى ذلك من بعض النواحي، لكنني لست كذلك من نواحٍ أخرى».

وكان نوريس عزّز صدارته في بطولة العالم، مبتعداً بفارق تسع نقاط عن زميله بياسرتي الذي خرج من اللفّة.

ورفع نوريس رصيده إلى 365 نقطة، مقابل 356 لبياستري.

أما فيرستابن، بطل العالم أربع مرات والذي أنهى سباق السرعة في المركز الرابع، فيملك 326 نقطة.

في التجارب الرسمية، فشل فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، والذي كان يأمل في الحفاظ على فرصته الأخيرة في المنافسة على اللقب هذا الأسبوع، في التأهل من التصفيات الأولى، بينما خرج سائق فيراري الثاني البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من التجارب الثانية، وسينطلق من المركز الثالث عشر.

وقال زميله لوكلير عن حلوله ثالثاً في التجارب: «الأمور متقاربة للغاية، لدرجة أن عُطلة نهاية أسبوع كارثية تحوّلت إلى عطلة نهاية أسبوع رائعة في غضون أجزاء من المائة من الثانية».

أما بياستري فقال: «النتيجة مخيبة للآمال بعض الشيء، لكن السيارة بدت سريعة هذا الأسبوع، خاصة على مسافة أطول، لذا آمل أن أستفيد من ذلك يوم الأحد».