الإثنين 10 نوفمبر 2025
الرياضة

«الخماسي الحديث» يبدأ مشوار «الآسيوية»

«الخماسي الحديث» يبدأ مشوار «الآسيوية»
9 نوفمبر 2025 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ منتخب الخماسي الحديث، مشواره في البطولة الآسيوية المؤهلة لدورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مدينة أنجو اليابانية حتى 16 من نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات الآسيوية.
ويمثّل المنتخب، اللاعبان، عبدالله محمد عبدالله عبدالرحمن، وأحمد محمد جمعة الجابري، تحت إشراف المدرب عبدالله راشد جمعة العيدي، فيما تترأس البعثة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث، ويرافقها وضاح الحارثي، عضو مجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن المشاركة في البطولة الآسيوية تأتي في إطار خطة الاتحاد لتطوير أداء المنتخب الوطني وتعزيز خبرات اللاعبين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن المنتخب يسعى لتقديم أداء مشرِّف يعكس تطور رياضة الخماسي الحديث في الدولة.
وقالت: «هذه المشاركة تمثّل فرصة مهمة للاحتكاك بمنتخبات النخبة الآسيوية، والاستفادة من التجارب الفنية والإدارية، في ظل دعم القيادة الرياضية اللامحدود للرياضيين والاتحادات الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية».

الإمارات
الخماسي الحديث
اليابان
هدى المطروشي
اتحاد الخماسي الحديث
