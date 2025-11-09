الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كومباني يفتح النار على لاعبي بايرن ميونيخ!

كومباني يفتح النار على لاعبي بايرن ميونيخ!
9 نوفمبر 2025 17:34

 
ميونيخ (د ب أ)

يتجه نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، إلى فترة التوقف الدولي بمشاعر متباينة، بعد أن توقفت سلسلة انتصاراته الـ16 المتتالية على مستوى جميع المسابقات بتعادله 2-2 خارج أرضه مع يونيون برلين.
وكان النادي البافاري في طريقه للخسارة لولا هدف التعادل الذي سجله القناص الإنجليزي هاري كين في الوقت بدل الضائع، لكن المدرب فينسنت كومباني عبر عن استيائه من لاعبيه للمرة الأولى هذا الموسم.
وانتقد المدرب البلجيكي لاعبيه بشدة خاصة على مستوى التركيز في الترتيبات الدفاعية، وقال في تصريحات صحفية «لم نكن في أجواء المباراة في الشوط الأول، لم يكن ذلك جيداً بما فيه الكفاية من جانبنا الأمر يتعلق بالتفاصيل، قوة يونيون برلين في الكرات الثابتة معروفة جيداً».
وأضاف «آخر 60 دقيقة لم يكن الأداء سيئاً من جانبنا، رغم أن يونيون برلين كان يمثل تهديداً دائماً، لكننا واجهنا خصماً قام بالعديد من الأشياء بشكل صحيح».
وأوضح كومباني «لحسن الحظ، لقد أعددت لاعبي فريقي لهذه المباراة لمدة ثلاثة أيام، كنت أتوقع هذا، ولم أتفاجأ على الإطلاق».
يتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزج بعد مرور عشر جولات من الموسم، وسيستضيف فرايبورج في مباراته القادمة يوم 22 نوفمبر، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
هاري كين
فينسنت كومباني
