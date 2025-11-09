الإثنين 10 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هامبورج ينظم فعالية لدعم ابنة ديكماير لإصابتها بالسرطان

هامبورج ينظم فعالية لدعم ابنة ديكماير لإصابتها بالسرطان
9 نوفمبر 2025 18:10
9 نوفمبر 2025 18:10

 
هامبورج (د ب أ)

نظم نادي هامبورج الألماني فعالية دعم مؤثرة في ملعبه من أجل ابنة لاعبه السابق دينيس ديكيماير، التي تبلغ من العمر 14 عاماً فقط، وتعاني مرض السرطان، وأيضاً بهدف الترويج لدراسات الفحص الوقائي.
وقبل المواجهة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله أمام بوروسيا دورتموند بالبوندسليجا، تحدث ديكيماير عن ابنته في الملعب الذي كان ممتلئاً بالكامل بـ57 ألف مشجع.
وقال ديكيماير وعيناه تملؤهما الدموع «قبل عام، كانت حياتنا طبيعية، في يناير، زلزلت الأرض من تحت أقدامنا».
وأضاف «لا توجد طريقة لوصف ما يعنيه ذلك للعائلة، ابنتي شخص رائع، إنها تقاتل كل يوم بكل قوتها، ركوب الخيل يمنحها الكثير من القوة، لدي الكثير من الاحترام للطريقة التي تتعامل بها مع الأمر».
وعاد ديكماير البالغ من العمر 35 عاماً إلى ملعب فريقه السابق للمشاركة في هذه الحملة المشتركة بين هامبورج وراعي النادي «هانس ميركور»، ومنظمة للمساعدة الذاتية لمرضى السرطان.
وخاض هامبورج المباراة مرتدياً قمصاناً تحمل شعار «نعم، نحن نستطيع قهر السرطان»، كان الهدف من الحملة هو زيادة الوعي بأهمية الفحوص الطبية المبكرة. تسلمت ديلاني ابنة ديكماير، قميصاً موقعاً من قبل جميع لاعبي هامبورج.
وعرضه المذيع التلفزيوني باتريك فاسرتسيهر أمام الكاميرا وعلق قائلاً «تعاطفنا مع ديلاني، تبلغ من العمر 14 عاماً، يجب أن أحرص على عدم البدء في البكاء، هذا القميص لديلاني، هو من أجلك، الأمر أكبر بكثير من كرة القدم، هامبورج عائلة واحدة».

