«عمومية آسيوي الرجبي» تشيد بدعم الإمارات واستضافة المقر

دبي (الاتحاد)

وجهت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرجبي برئاسة قيس الظالعي، الشكر إلى دولة الإمارات، تقديراً لدعمها المتواصل للاتحاد وللعبة الرجبي على مستوى القارة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مدينة ساراواك الماليزية بحضور ممثلي 36 اتحاداً وطنياً.

وثمنت الجمعية استضافة الإمارات لمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية الجديد، مع الإشادة بالدعم الكبير من جانب سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير الرياضة، على الدعم المادي والمعنوي وذلك منذ انتقال المقر إلى الدولة في عام 2021.

وأكد قيس الظالعي، رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي، أن تقدير الجمعية العمومية لدور الإمارات يعكس مكانة الدولة ودعمها لتطوير الرياضة على مستوى القارة، مشيراً إلى اعتماد جميع القرارات التي رفعها المكتب التنفيذي إلى الجمعية العمومية خلال الاجتماع.

وكشف الظالعي عن توجه الاتحاد إلى تعزيز موارده المالية، عبر توسيع قاعدة الشركاء وجذب راعٍ جديد بجانب طيران الإمارات، والذي تم التعاقد معه العام الماضي، مؤكداً أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 27% العام الماضي، مع التخطيط للوصول إلى زيادة تصل إلى 60% في المرحلة المقبلة، في خطوة غير مسبوقة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضاً مناقشة الملفات التي رفعها المكتب التنفيذي، في مقدمتها اعتماد ميزانية عام 2026، وتثبيت نظام مسابقات الرجبي بنسختي السباعيات وفئة 15 لاعباً، إضافة إلى مناقشة طلب الصين استضافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد «لوس أنجلوس 2028»، حيث تقرر فتح باب التقديم أمام الاتحادات الراغبة على أن يُحسم ملف الاستضافة، خلال الربع الثاني من العام المقبل.

ووجه الظالعي الشكر إلى سلطنة عُمان على استضافة بطولة آسيا لسباعيات الرجبي للمستوى الثاني يومي 25 و26 أكتوبر الماضي، وهي أول بطولة رسمية تحتضنها السلطنة.

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي قائلاً: الاجتماع انعقد في أجواء إيجابية، وتزامن مع حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لعام 2025، وبشكل عام الرجبي الآسيوي يسير في الاتجاه الصحيح بطموحات كبيرة نحو التطوير.