ألكاراز يستعيد «القمة العالمية» وسينر يترقب «الختامية»

برلين (د ب أ)

شهد تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم، تحولات مهمة في قائمة العشرة الأوائل،

وجاء ذلك بالتزامن مع انطلاق البطولة الختامية في تورينو، والتي ستحسم الصراع على هوية المصنف الأول عالمياً لنهاية العام.

واستعاد الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف، متقدماً من المركز الثاني إلى المركز الأول برصيد 11050 نقطة.

وجاء هذا الصعود على حساب الإيطالي يانيك سينر، الذي تراجع إلى المركز الثاني برصيد 10000 نقطة، بسبب فقدانه نقاط فوزه بلقب البطولة الختامية العام الماضي.

هذا التغيير، يضع ألكاراز وسينر في مواجهة مباشرة لحسم هوية المصنف الأول عالمياً في نهاية عام 2025، حيث يمكن لأي منهما انتزاع الصدارة في ختام منافسات بطولة تورينو.

واحتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بموقعه في المركز الثالث برصيد 4960 نقطة.

وتقدم اللاعب الأميركي الواعد بن شيلتون من المركز السادس إلى المركز الخامس، مسجلاً الظهور الأول في مسيرته ضمن قائمة الخمسة الأوائل. واستفاد النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش من تراجع الأميركي تايلور فريتز ليصعد مركزاً واحداً من الخامس إلى المركز الرابع، بعد إضافة نقاط فوزه بلقب بطولة أثينا.

وتراجع فريتز من المركز الرابع إلى المركز السادس لخسارته نقاط وصوله لنهائي البطولة الختامية في العام الماضي.

وحل الأسترالي أليكس دي مينور في المركز السابع، يليه الكندي فيليكس أوجير ألياسيم في المركز الثامن، ثم الإيطالي لورينزو موسيتي في المركز التاسع، يليه البريطاني جاك دريبر في المركز العاشر.