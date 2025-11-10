«أبوظبي إكستريم» تعلن عن قائمة المشاركين في النسخة الـ11

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم «ADXC»، عن بطاقة نزالات حافلة للنسخة الحادية عشرة من البطولة الفريدة والمبتكرة في عالم الرياضات القتالية، والتي تنطلق يوم 14 نوفمبر المقبل في مركز أدنيك العين بمنطقة العين.

وتشهد الفعالية الرئيسة للنزالات مواجهة قوية في الجرابلينج بين البرازيلي جابرييل سوزا ومواطنه روان ألفارينجا، حيث يعود سوزا إلى قفص أبوظبي إكستريم، بعد إخضاعه أنتوني دي أوليفيرا في الفعالية الرئيسية لنزالات الجرابلينج للنسخة التاسعة من البطولة، حيث طلب تحدي ألفارينجا بعد لحظات من فوزه.

ويدخل ألفارينجا قفص البطولة للمرة الرابعة مسلحاً بثلاثة انتصارات، أبرزها مشاركته في النسخة التاسعة من البطولة والفوز على ييجيت هاناي في الجولة الأخيرة من البطاقة التمهيدية.

كما تعود هيلينا كريفار سعياً للانتصار الثاني على التوالي في البطولة، بعد أدائها المهيمن في النسخة السابعة، حيث أخضعت سابرينا دي سوزا في الجولة الثانية.

كما حازت منافستها، سالا سيمولا، إعجاب الجماهير بفوزها القوي على أوريلي لي فيرن، في النسخة التاسعة من البطولة بفضل مرونتها العالية وقدرتها على اللعب بقوة تحت الضغط.

وتتضمن البطاقة الرئيسة أيضاً نزالاً استعراضياً بين دانيال باربوسا وهايبولا أفييف، إلى جانب نزال جرابلينج في وزن الويلتر بين سيلخان بولاتبيك وكينزو بيونج.

كما تزخر البطاقة التمهيدية بالنزالات القوية، بدءاً من نزالات الجوجيتسو بين عبيد الكتبي، وفيكتور سوزا في وزن الديك، وهادي عباس مع فيليبي فرنانديز في وزن الريشة، ووصولاً إلى مواجهة محمد سعيد الكتبي مع رايموندو ألميدا، في نزال آخر بوزن الديك.

وتتضمن التصفيات التمهيدية نزالاً استعراضياً بين غانم آل علي وجواو آرثر، ونزالاً في الوزن الثقيل في الجوجيتسو بين عمار الحوسني ودبيل عبد الله، ونزالاً استعراضياً يضم آرثر دي ليما سوزا وبرينو بيتيزر.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للاستثمار: «حرصنا على تقديم بطاقة نزالات غير مسبوقة، من خلال اختيار نخبة من أقوى وأمهر الرياضيين في المنطقة والعالم، لنمنح جمهورنا تجربة تواكب تطلعاتهم. ويسرنا أن تواصل أبوظبي إكستريم ترسيخ مكانتها منصة عالمية تستقطب ألمع الرياضيين، وأبرز نجوم الجوجيتسو والجرابلينج».

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، عن بث النزالات مباشرة على منصة TX7 وقناة أبوظبي الرياضية، ما يمنح الجمهور في مختلف أنحاء العالم فرصة الاستمتاع بواحدة من أبرز بطولات الرياضات القتالية في العالم.