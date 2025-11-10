الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الضربة المزدوجة تثير القلق في ريال مدريد

الضربة المزدوجة تثير القلق في ريال مدريد
10 نوفمبر 2025 14:07

مدريد (د ب أ)
لم تقتصر خسائر ريال مدريد جراء التعادل السلبي مع رايو فايكانو أمس، على فقدان نقطتين مهمتين في صدارة الدوري الإسباني، بل امتد الأمر ليشمل إصابة أثنين من أبرز نجومه، لاعب الوسط الأوروجوياني فيدريكو فالفيردري، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا.
واضطر فالفيردي إلى مغادرة الملعب في الدقيقة 83 من المباراة، وبحسب صحيفة «دياريو آس»، فإن خروج الأوروجوياني الدولي، جاء بسبب معاناته من المشكلة نفسها، التي تعرض لها في نهاية المباراة أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، ما يشير إلى أن الإصابة لم تتعاف بالكامل قبل مشاركته أساسياً.
ويعاني فالفيردي مشكلة في أوتار الركبة والعضلة الضامة، وسيخضع لاختبارات طبية خلال ال 24 ساعة القادمة لتحديد مدى خطورة المشكلة. لم يكن فالفيردي هو اللاعب الوحيد الذي أنهى المباراة بمشكلة جسدية، حيث يواجه الحارس تيبو كورتوا أيضاً مشكلة في الفخذ.
وسيخضع كورتوا أيضاً لفحوص طبية لتحديد حجم إصابته، ولم يتحدد بعد ما إذا كان سيتمكن من الانضمام إلى منتخب بلجيكا لخوض المباراتين الحاسمتين في تصفيات كأس العالم أمام كازاخستان، وليختنشتاين الأسبوع المقبل.
ويعود ريال مدريد للمنافسات بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة قوية خارج أرضه أمام إلتشي، ويأمل متصدر الدوري بشدة أن يكون كل من فالفيردي وكورتوا جاهزين بنسبة 100% لخوض هذا الاختبار الصعب.

