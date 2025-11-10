الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فليك يشكو الضوضاء ويشيد بليفاندوفسكي

فليك يشكو الضوضاء ويشيد بليفاندوفسكي
10 نوفمبر 2025 14:09

 
برشلونة (د ب أ)
أثنى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، على فوز فريقه على مضيفه سيلتا فيجو 4/ 2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي تعثر بالتعادل السلبي مع مضيفه رايو فاييكانو.
وقال فليك بعد المباراة "لعبنا مباراة جيدة، وفي الشوط الثاني دافعنا بشكل أفضل، كرة القدم تسير دائماً هكذا، لا يهم ما قمت به سابقاً، الشوط الثاني يمنحنا الثقة للمباريات القادمة، نحن ننظر فقط لأنفسنا، ضغطنا جيداً وأنا سعيد بالفريق". وأضاف "هناك الكثير من الضوضاء حولنا، نأمل أن يعود اللاعبون المصابون، لقد تحسنا ونحن على الطريق الصحيح، سنقوم بتحليل المباراة، لأننا لم نقم بكل شيء على ما يرام أيضاً".
وتألق روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله "هاتريك" في أول مباراة يبدأها كأساسي بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة، وعن سؤاله حول ما إذا كان يرى ليفاندوفسكي كمهاجمه الأساسي لبقية الموسم، قال فليك ""من المبكر جداً أن نقرر، رأيت ليفاندوفسكي مختلفاً، كان إيجابياً وعاد مبكراً، من الجيد جدا أنه سجل ثلاثة أهداف لأن ذلك سيمنحه الثقة، في الموسم الماضي، كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا". كما أشاد فليك بأداء فرينكي دي يونج ولكنه أعرب عن أسفه للبطاقة الحمراء المتأخرة التي حصل عليها اللاعب، مما يعني غيابه عن المباراة القادمة أمام أتلتيك بيلباو. وأوضح "لقد لعب مباراة رائعة، وسيطر على اللعب، إنه مهم جداً بالنسبة لنا، إنه يلعب بمستوى مذهل، لكنه سيغيب عن المباراة القادمة، سيتعين علينا إدارة الأمر، سنرى ما إذا كان بإمكان بيدري العودة".

أخبار ذات صلة
ميسي يعود إلى «كامب نو»
ميسي بعد زيارته كامب نو: أرغب في العودة إلى كاتالونيا
برشلونة
ليفاندوفسكي
هانسي فليك
آخر الأخبار
رجال إطفاء أوكرانيون قرب سيارات محترقة بعد هجوم روسي بمسيرات في كييف (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: نريد إنهاء الحرب في أوكرانيا بأقرب وقت
اليوم 01:14
سيارات للصليب الأحمر تنقل جثة جندي إسرائيلي من غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل تسلم 15 جثماناً لفلسطينيين محتجزة لديها عبر الصليب الأحمر
اليوم 01:14
أحد مراكز الاقتراع في بغداد
الأخبار العالمية
العراقيون ينتخبون اليوم برلمانهم الجديد
اليوم 01:14
امرأة تجلس خارج مخيم للمهاجرين بجزيرة مايوت الفرنسية - أرشيفية
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: تغير المناخ أجبر الملايين على النزوح
اليوم 01:14
هجوم على قرية في نيجيريا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
200 قتيل بمواجهات مسلحة في نيجيريا
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©