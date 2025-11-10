فليك يشكو الضوضاء ويشيد بليفاندوفسكي



برشلونة (د ب أ)

أثنى الألماني هانسي فليك المدير الفني لبرشلونة، على فوز فريقه على مضيفه سيلتا فيجو 4/ 2، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثلاث نقاط فقط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي تعثر بالتعادل السلبي مع مضيفه رايو فاييكانو.

وقال فليك بعد المباراة "لعبنا مباراة جيدة، وفي الشوط الثاني دافعنا بشكل أفضل، كرة القدم تسير دائماً هكذا، لا يهم ما قمت به سابقاً، الشوط الثاني يمنحنا الثقة للمباريات القادمة، نحن ننظر فقط لأنفسنا، ضغطنا جيداً وأنا سعيد بالفريق". وأضاف "هناك الكثير من الضوضاء حولنا، نأمل أن يعود اللاعبون المصابون، لقد تحسنا ونحن على الطريق الصحيح، سنقوم بتحليل المباراة، لأننا لم نقم بكل شيء على ما يرام أيضاً".

وتألق روبرت ليفاندوفسكي بتسجيله "هاتريك" في أول مباراة يبدأها كأساسي بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة، وعن سؤاله حول ما إذا كان يرى ليفاندوفسكي كمهاجمه الأساسي لبقية الموسم، قال فليك ""من المبكر جداً أن نقرر، رأيت ليفاندوفسكي مختلفاً، كان إيجابياً وعاد مبكراً، من الجيد جدا أنه سجل ثلاثة أهداف لأن ذلك سيمنحه الثقة، في الموسم الماضي، كان لاعباً مهماً جداً بالنسبة لنا". كما أشاد فليك بأداء فرينكي دي يونج ولكنه أعرب عن أسفه للبطاقة الحمراء المتأخرة التي حصل عليها اللاعب، مما يعني غيابه عن المباراة القادمة أمام أتلتيك بيلباو. وأوضح "لقد لعب مباراة رائعة، وسيطر على اللعب، إنه مهم جداً بالنسبة لنا، إنه يلعب بمستوى مذهل، لكنه سيغيب عن المباراة القادمة، سيتعين علينا إدارة الأمر، سنرى ما إذا كان بإمكان بيدري العودة".