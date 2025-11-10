محمد بن ثعلوب: «الكأس الدولية» تعكس قدرات العين كوجهة للأحداث الكبرى

العين (الاتحاد)

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، عضو مجلس إدارة نادي العين، أن الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وبتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، جعل من العين وجهة رياضية عالمية، ومقصداً لأكبر المنتخبات والنجوم في كافة الألعاب الفردية والجماعية، وذلك مع توالي احتضان البطولات الكبرى التي تحصد نجاحات متتالية، وتطلع أن تسير كأس العين الدولية المقررة إقامتها على استاد هزاع بن زايد بالفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري على ذات النهج من التميز والتفوق.

ورحب الدرعي، بالمنتخبات المشاركة في كأس العين الدولية لكرة القدم، وهي مصر، وإيران، وأوزبكستان، وكاب فيردي، التي وصلت إلى مدينة العين لبدء معسكراتها التحضيرية، خلال فترة الأيام الدولية، وخوض المباريات المقبلة، وأكد تسخير كافة الإمكانات من أجل تعزيز تجربة هذه المنتخبات والجماهير المتوقع حضورها من مختلف مناطق الدولة وخارجها لحضور المباريات في أحد أفضل الملاعب في العالم، استاد هزاع بن زايد.

وأكد الدرعي أن مشاركة هذه المنتخبات بلاعبي الصف الأول من النجوم العالميين، ومنهم على سبيل المثال محمد صلاح لاعب ليفربول، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وبقية النجوم في مختلف المنتخبات، يؤكد قوة المباريات على الصعيد الفني، وأنها ستكون أشبه بواحدة من مجموعات كأس العالم، على اعتبار أن جميع هذه المنتخبات الأربعة ضمنت التأهل إلى المونديال المقبل.

فيما كشف الدرعي، عن حجم الاهتمام بهذه البطولة الدولية، وذلك من خلال طلب أكثر من 27 دولة حول العالم بث المباريات من قلب «دار الزين»، حيث سيتم بثها عبر قناة فوكس في الولايات المتحدة، وخدمة الستريمنج في أوروبا، وتبثها «دايركت» عبر 12 قناة مختلفة في أميركا الجنوبية في كل من الأرجنتين، بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كوبا، الدومينيكان، الإكوادور، الباراغواي، بيرو، الأوروجواي وفنزويلا، فيما تبثها «ESPN» في كل البرازيل، المكسيك، السلفادور، جواتيمالا، هندوراس، نيكاراجوا، وبنما، على أن يكون البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيادة قنوات أبوظبي الرياضية، إلى جانب قنوات الدول المشاركة في البطولة.وتتكون البطولة من أربع مباريات، فيلتقي في الدور نصف النهائي إيران مع الرأس الأخضر في 13 نوفمبر المقبل، ومصر مع أوزبكستان في 14 نوفمبر، على أن يلتقي الخاسران في المباراتين في لقاء تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، وتقام المباراة النهائية في 18 نوفمبر، على أن تنطلق جميع المباريات في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتم طرح تذاكر البطولة عبر موقع «بلاتينيوم لست»، مع إقامة فعاليات مرافقة تناسب جميع أفراد العائلة، وتقدم تجربة متميزة للجماهير لحضور مباريات منتخبات بلادهم، إلى جانب الاستمتاع بالمرافق المتميزة لمدينة العين.