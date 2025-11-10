مهرجان «البولو الوردي» يسجل نجاحاً كبيراً

مصطفى الديب (أبوظبي)

نظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مهرجان «البولو الوردي» الخيري، الذي أقيم برعاية كريمة من سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، حيث حققت النسخة السادسة عشرة نجاحاً كبيراً، في ظل المشاركة الواسعة من كافة فئات المجتمع، على مدار اليوم الذي استمر من الثانية عشرة ظهراً وحتى التاسعة مساء.

وحضر المهرجان الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، وسعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي «غنتوت للبولو» وعبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي للنادي، وعامر الصيعري، عضو مجلس إدارة النادي، وهارون حياة، المدير المالي لمجموعة إيليت القابضة.

ويأتي تنظيم المهرجان استمراراً لدعم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو لمرضى سرطان الثدي، منذ أكثر من 16 عاماً، وفي إطار المشاركة في رسالة توعوية بالمرض والوقاية منه ومكافحته بالطرق السليمة.

وانطلقت فعاليات مهرجان البولو الوردي «بينك بولو» مع فتح أبواب النادي أمام الجمهور، الذي توافد بكثافة للاستمتاع بيوم حافل بالأنشطة الرياضية والترفيهية.

وتضمّنت الفعاليات مجموعة من المسابقات الرياضية والاجتماعية، فضلاً على سحوبات على جوائز قيّمة.

كما تضمن المهرجان تنظيم مباراتين للبولو الأولى للناشئين وانطلقت عند الساعة الخامسة مساءً، حيث تمكن فريق «غنتوت A» من تحقيق فوزٍ مستحق على «غنتوت B» بهدف دون مقابل.

وجاءت المباراة الثانية بمشاركة نسائية كبيرة، حيث تمكّن فريق «غنتوت A» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم من تحقيق فوز كبير على «غنتوت B» بنتيجة 8 أهداف مقابل هدف واحد وسط تشجيع جماهيري لافت.

من جانبه، وجه عبد الباسط الحمادي المدير التنفيذي لنادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، على رعاية سموه الكريمة لمهرجان البينك بولو، مؤكداً أن تلك الرعاية ضاعفت من قيمة الحدث.

وأشاد بالحضور اللافت والمشاركة الواسعة من كافة فئات المجتمع في فعاليات المهرجان، مشيراً إلى أن هذه المشاركة الواسعة تعكس مدى الاهتمام والتضامن مع مرضى سرطان الثدي، والتفاعل الحماسي مع حملة مكافحة المرض.

وتوجه بالشكر إلى الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، على الحضور والتفاعل الكبير مع المهرجان والحملة التوعوية.

كما قدم الحمادي التحية إلى شركاء النادي والجهات الداعمة، التي ساهمت بشكل فاعل في نجاح الحدث وظهوره بهذه الصورة المميزة.