سعيد بن صقر القاسمي يشهد اليوم الثالث لـ«شاطئية كلباء»

سعيد بن صقر القاسمي يشهد اليوم الثالث لـ«شاطئية كلباء»
10 نوفمبر 2025 14:46

 
الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان تتويج أبطال المنافسات في اليوم الثالث لدورة كلباء للألعاب الشاطئية الخامسة التي تستمر منافساتها حتى 16 من الشهر الجاري، بمشاركة خمسة آلاف لاعب ولاعبة في 29 لعبة وفعالية، كما حضر التتويج عبدالملك محمد جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة ود.طارق الخياط نائب رئيس الاتحاد العربي والأمين العام لاتحاد غرب آسيا للترايثلون.
وأسفرت نتائج كرة القدم الإلكترونية، عن فوز حيدر عزت باللقب عن فئة المحترفين تلاه أحمد حسن، فيما حلّ باس محمد ثالثاً، وفي فئة الناشئين حلّ محمد جاسم أولاً وتلاه محمد مجاهد ثانياً وعبيد يوسف ثالثاً.
وفي كرة السلة للسيدات: حصل فريق سيدات خورفكان على المركز الأول، فيما حصل فريق سيدات (الشارقة أ) على المركز الثاني، بينما حلّ فريق سيدات (الشارقة ب) في المركز الثالث وشارك في المسابقة عدد ثمانية فرق بمجموع 40 لاعبة.
وفي الريشة الطائرة توجت فرق المختلط الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى حيث حلّ فريق فالكون في المركز الأول وتلاه فريق تاني سكواد ثانياً وفلاي بور ثالثاً بجانب إن في بي إيه في المركز الثالث مكرر.
وفي كرة القدم الشاطئية فاز فريق النمور على فريق الشباب 7-6 فيما تفوق فريق UAE B على فريق جونيور بنتيجة 11/3، وتم تكريم فريق الشباب بميداليات مشاركة في البطولة.

