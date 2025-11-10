«أبوظبي الرياضي» و«المسعود للسيارات» يجدّدان شراكتهما الاستراتيجية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والمسعود للسيارات عن تجديد اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بينهما، لمواصلة التعاون المشترك في دعم وتنظيم أبرز الفعاليات الرياضية المحلية والعالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وجرى توقيع الاتفاقية الجديدة في مقر المسعود للسيارات نيسان بأبوظبي، بحضور عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.

ويأتي هذا التوقيع في إطار التجديد الرسمي للشراكة الممتدة بين المؤسستين، والتي أثمرت على مدار الأعوام الماضية نجاحات كبيرة في دعم الحركة الرياضية في الإمارة.

وتنص الاتفاقية الجديدة على استمرار المسعود للسيارات نيسان في تقديم الدعم والرعاية اللوجستية لمجموعة واسعة من الفعاليات، التي ينظمها المجلس خلال الفترة من 2025 إلى 2028، وتشمل بطولات عالمية ومجتمعية مثل ماراثون أدنوك أبوظبي، وبطولة العالم للسبارتن، والجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية، والجائزة الكبرى للإبحار الشراعي، إلى جانب الفعاليات المجتمعية التي تُقام في مختلف مناطق أبوظبي والعين والظفرة.

ويأتي تجديد الشراكة تأكيداً على الرؤية المشتركة بين الجانبين في تعزيز مكانة العاصمة أبوظبي كإحدى أبرز الوجهات الرياضية في المنطقة والعالم، ودعماً للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ نمط الحياة الصحية والنشطة بين أفراد المجتمع، وتوفير بيئة مثالية لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية.

وفي هذه المناسبة، أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن اعتزازه بتجديد التعاون مع المسعود للسيارات، مشيداً بالدور البارز الذي تلعبه في دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية، قائلاً: «تعكس هذه الشراكة الطويلة مع شركة المسعود للسيارات التزام الطرفين بتعزيز الحضور الرياضي لأبوظبي على الساحة العالمية، وتوفير كل مقومات النجاح للفعاليات، التي تنظمها الإمارة على مدار العام. نحن نثمّن هذا التعاون المثمر الذي يترجم رؤيتنا في جعل الرياضة أسلوب حياة ومصدراً للسعادة وارتقاءً بجودة الحياة».

وأضاف العواني أن مجلس أبوظبي الرياضي سيواصل العمل مع شركائه الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لتطوير المشهد الرياضي وتعزيز البنية التحتية للفعاليات، مؤكداً أن مشاركة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في استدامة النجاح الرياضي.

من جانبه، عبّر عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة المسعود للسيارات، عن فخره بتمديد التعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل امتداداً للعلاقة الوثيقة بين الطرفين، وللالتزام الراسخ لشركة المسعود للسيارات تجاه دعم المبادرات الوطنية التي تخدم المجتمع.

وقال تانسل: «يسعدنا مواصلة العمل مع مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تعكس روح التقدم والحيوية في إمارة أبوظبي، ونؤمن بأن الرياضة هي أداة فاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحفيز الشباب نحو التميز والابتكار، ولذلك تأتي هذه الشراكة ضمن أولويات برامجنا في المسؤولية المجتمعية. لطالما كان دعم الشباب والرياضة أحد أولويات المسعود منذ تأسيسها، وأحد ركائز المسؤولية الاجتماعية للمجموعة. كما أن علامتنا التجارية الرائدة نيسان تحظى بارتباط وثيق بالمجتمع، ومن خلال هذه الشراكة نواصل تعزيز هذا الارتباط والمساهمة في تنمية أجيال صاعدة تتمتع باللياقة والوعي الصحي بدنياً وذهنياً».

وأضاف تانسل: «سنواصل تقديم خدماتنا اللوجستية ومركباتنا الحديثة لدعم احتياجات الفعاليات المختلفة التي ينظمها المجلس، بما يضمن انسيابية العمليات التنظيمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجميع».

ويُعد التجديد للفترة ما بين 2025 - 2028 امتداداً طبيعياً لمسار الشراكة الناجحة بين مجلس أبوظبي الرياضي وشركة المسعود للسيارات، التي بدأت منذ عدة أعوام وأسهمت في تعزيز حضور أبوظبي على خريطة الرياضة العالمية من خلال استضافة وتنظيم فعاليات كبرى، وجذب أبرز الأبطال والمواهب من مختلف دول العالم إلى العاصمة.