ميسي بعد زيارته كامب نو: أرغب في العودة إلى كاتالونيا

ميسي بعد زيارته كامب نو: أرغب في العودة إلى كاتالونيا
10 نوفمبر 2025 16:39

 
برشلونة (أ ف ب)
كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق إنتر ميامي الأميركي، بعد زيارة طغت عليها السرية لملعب «كامب نو» الجديد، أنه يرغب في العودة إلى كاتالونيا في يوم من الأيام.
وكتب ميسي في رسالة نشرها على انستجرام وأرفقها بخمس صور له ومقطع فيديو الأحد «الليلة الماضية عدت إلى مكان أفتقده بشدة. مكان كنت فيه سعيداً للغاية، حيث جعلتموني أشعر ألف مرة وكأنني أسعد رجل في العالم».
وأضاف المهاجم المخضرم البالغ 38 عاماً الذي قاد إنتر ميامي إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية بتسجيله هدفين من رباعية الفوز على ناشفيل 4-0 في المباراة الثالثة السبت «آمل في أن أتمكن من العودة يوماً ما، وليس فقط لأقول وداعاً كلاعب، كما لم أتمكن أبداً من القيام بذلك».
وعلى الرغم من رغبته المعلنة في البقاء في برشلونة، غادر الحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات ناديه الأبدي في أغسطس 2021 في نهاية عقده، على خلفية عدم قدرة النادي الكاتالوني على دفع راتبه البالغ 60 مليون يورو في الموسم الواحد، إلى باريس سان جرمان الفرنسي الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2023.
وتأتي رسالة بطل مونديال قطر 2022 مع الأرجنتين بعد ثلاثة أيام من التدريب المفتوح أمام جماهير النادي الكاتالوني في ملعب «كامب نو» الذي تأخر موعد افتتاحه مرات عدة منذ إطلاق مشروع تجديده في يونيو 2023.

