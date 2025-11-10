الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خالد بن حميد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الشارقة الرياضي

خالد بن حميد يترأس الاجتماع الأول لمجلس الشارقة الرياضي
10 نوفمبر 2025 17:15

 

الشارقة (الاتحاد)

ترأس الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد قرار تشكيله، بحضور كل الأعضاء والأمين العام، واستهله رئيس المجلس برفع أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على الثقة الكبيرة التي أولى سموّه إياها، وأكد أن المجلس يسعى للمحافظة على كل المكتسبات التي تحققت في السنوات الماضية والإضافة إليها، حتى يكون على مستوى الثقة، ويعزز السمعة والمكانة التي تتمتع بها الشارقة محلياً ودولياً.
وتم خلال الاجتماع اختيار الدكتور عبدالله عبد الرحمن بن سلطان نائباً لرئيس المجلس، كما تم بحث اللجان التي ستعمل تحت مظلة المجلس وتقرّر اعتماد تشكيلاتها في الاجتماع المقبل.
وكان الحضور قد اطّلعوا في بداية الاجتماع على المرسوم الأميري لتشكيل مجلس الإدارة، والقانون الخاص بإنشاء المجلس، أهداف واختصاصات المجلس والرئيس والأمين العام.

