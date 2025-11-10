تتويج الفائزين في جولتي عجمان ومصفوت من بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة



عجمان (وام)

اختتمت أمس الجولة الثالثة من بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نادي مصفوت للرماية والفروسية، وسط منافسات قوية في جميع الفئات، وشهد اليوم الختامي تتويج الفائزين في فئات بندقية السكتون لكبار المواطنين، وبندقية «308» منظار، وفرق السكتون لإسقاط الصحون، بالإضافة إلى تكريم أبطال منافسات المسدس «9 ملم»، التي أقيمت ضمن الجولة الثانية في نادي الشرطة للرماية والرياضة بعجمان.

توج الفائزين محمد سهيل النيادي مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وأسفرت فئة المسدس 9 ملم عن فوز حمد علي صبيح الكعبي، بالمركز الأول مسجلاً«96 نقطة 2x»، وعبد الله صالح المنهالي بالمركز الثاني برصيد«93 نقطة ×2، ومحمد حسين الأحبابي بالمركز الثالث محققاً «93 نقطة ×1».

وشهدت المراكز من الرابع وحتى العاشر فوز محمد سلطان رمضان «92 نقطة ×3»، وأحمد محمد خميس الشحي «92 نقطة ×2»، وغريب جابر الأحبابي «92 نقطة«×1»، ومحمد راشد حميد اليحيائي «92 نقطة» ×1»، وخالد حمد ضحيان المنهالي «92 نقطة»، وعبد الله سليمان النقبي «91 نقطة ×3»، وعايش سالم القايدي «91 نقطة«×2».

وعلى صعيد منافسات فئة فرق إسقاط الصحون، حقق المركز الأول فريق بن ماسي ويمثله راشد عبد الله خلفان الكعبي، وخليفة سالم سيف الكعبي، محققاً 25.54.6 ثانية، وجاء ثانياً فريق ريلاكس المؤلف من سعيد علي صبيح الكعبي، ومحمد علي صبيح الكعبي، بزمن قدره 25.54.8 ثانية، وثالثاً فريق الاتحاد المكون من محمد سالم سعيد القايدي، ونعمان سيف عويضة الدرعي مسجلاً 26.74.5 ثانية.

كما تم إعلان الفائزين في منافسات البندقية سكتون لكبار المواطنين، وفاز بالمركز الأول محمد عبد الله الكعبي مسجلاً «95 نقطة x5»، وثانياً صالح أحمد الحارثي، برصيد«91 نقطة x3»، وثالثاً محمد هويدن الكتبي محققاً «90 نقطة x3».

وجاء محمد سعيد فهم الدهماني رابعا «90 نقطة x3»، وإبراهيم هاشم أحمد خامساً «90 نقطة x1، وسالم ملهي المزروعي سادساً «89نقطة x1»، ومحمد خليفة الكتبي سابعاً، 89 نقطة x1، وحققت شيخة ربيعة الكتبي المركز الثامن، 88 نقطة x2»، وسيف عويص الدرعي المركز التاسع «88 نقطة x1»، ومصبح سيف الكعبي المركز العاشر«78نقطةx3».

وأسفرت منافسات فئة بندقية «308 منظار»، عن فوز إبراهيم هاشم احمد عبد الله وسالم سعيد عبد الله المنصوري بالمركز الأول مشترك برصيد «196 نقطةx7»، وجاء ثالثاً صقر محمد سعيد فهم الدهماني، محرزاً«195نقطة x11»،،ورابعاً حمد سعيد مبخوت الشعشعي «195 نقطة x4»، وخامساً أحمد إبراهيم هاشم احمد عبد الله «194 نقطة x3»، وسادساً علي محمد خليفة علي الكتبي 194 نقطة«، وسابعاً خلفان عقيل خلفان محمد الكعبي 193 نقطة x5، وثامناً نعمان سيف عويص حمد الدرعي، «193 نقطة x4»، وتاسعاً محمد صالح صليح المنهالي، «191 x3»، وعاشراً سالم حميد سالم النعيمي «191نقطة x1».