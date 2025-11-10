«الاستثمار الأميركي» يستحوذ على حصة الأغلبية في أتلتيكو مدريد

مدريد(أ ف ب)

استحوذ صندوق الاستثمار الأميركي "أبولو جلوبال مانجمنت"، من خلال فرعه الرياضي "أبولو سبورتس كابيتال"، على حصة أغلبية في أتلتيكو مدريد من دون إحداث أي تغيير في هيكلة إدارته، وفقاً لما أعلنه رابع الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأعلن أتلتيكو في بيان "بموجب هذه الاتفاقية، سيواصل ميجيل أنخيل جيل وإنريكي سيريزو قيادة أتلتيكو مدريد كرئيس تنفيذي ورئيس توالياً، وسيبقيان من المساهمين، ما يضمن استمرارية المشروع ورؤيته وقيادته".

وأوضح نادي العاصمة أن "أبولو سبورتس كابيتال" الذي بات أخيراً مساهماً في دورتي مدريد وميامي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للرجال والألف نقطة للسيدات، أن هذا الاستحواذ على أتلتيكو "ليس جزءًا من استراتيجية سيطرة متعددة الأندية".

وتبلغ قيمة أتلتيكو 2.5 مليار يورو وفقاً للصحافة الإسبانية، ويضم مساهمي الأغلبية الآخرين وهم كل من الرئيس التنفيذي ميجيل أنخيل جيل، الرئيس إنريكي سيريزو، مجموعة كوانتوم باسيفيك وصندوق آريس مانجمنت.

وأكد النادي المدريدي "سيعزز استثمار أبولو سبورتس كابيتال الأميركي مكانة النادي بين نخبة كرة القدم، ويدعم طموحنا في تحقيق نتائج طويلة الأمد لملايين من مشجعينا في جميع أنحاء العالم".

ويحتل أتلتيكو المركز الرابع في الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد المتصدر (31 مقابل 25).