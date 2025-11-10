الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أتالانتا يطيح مدربه يوريتش

أتالانتا يطيح مدربه يوريتش
10 نوفمبر 2025 20:59

روما (أ ف ب)

تخلى أتالانتا الإيطالي، الفائز بلقب مسابقة «يوروبا ليج» عام 2024، عن مدربه الكرواتي إيفان يوريتش الذي تسلم المهمة في يوليو خلفاً لجان بييرو جاسبيريني، وذلك غداة الهزيمة الثقيلة في الدوري أمام ساسوولو 0-3.
وقال أتالانتا في بيان «أُعفي إيفان يوريتش من مهامه كمدرب للفريق الأول، إلى جانب أقرب مساعديه، وهم ماتيو بارو، ميجيل فيلوسو، باولو باربيرو، وستيبان أوستويتش، وميكيلي أوريكيو».
واجه يوريتش «50 عاماً» مهمة شاقة لخلافة جاسبيريني الذي انتقل هذا الموسم إلى روما، بعدما حوّل أتالانتا في سبعة مواسم إلى قوة لا يستهان بها في الدوري الإيطالي.
وكما كان يخشى العديد من المراقبين وجماهير أتالانتا عند تعيينه، فشل المدرب الكرواتي في مواجهة التحدي.
تحت قيادته، فاز أتالانتا بأربع مباريات فقط (اثنتان في الدوري ومثلهما في دوري أبطال أوروبا) من أصل 15 خاضها منذ أغسطس.
في الدوري، مُني فريقه بهزيمتين متتاليتين ويحتل المركز الثالث عشر بعد المرحلة الحادية عشرة، بفارق 11 نقطة عن إنتر وروما المتصدرين.
لاستبدال يوريتش الذي أُقيل منذ 2024 من منصبه في كل من روما وساوثهامبتون الإنجليزي وأتالانتا بعد أشهر قليلة على وصوله، أفادت التقارير بأن «ديا» يفكر في التعاقد مع رافاييلي بالادينو الذي ما زال من دون عمل بعد مغادرته فيورنتينا.
وبات أتالانتا رابع ناد في الدوري الإيطالي يُقيل مدربه هذا الموسم، ليلحق بيوفنتوس «استبدل الكرواتي إيجور تودور بلوتشانو سباليتي»، وجنوى «استبدل الفرنسي باتريك فييرا بدانييلي دي روسي»، وفيورنتينا «استبدل ستيفانو بيولي بباولو فانولي».

