النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري في مصر تنطلق 26 ديسمبر

أبوظبي (وام)

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري تفاصيل النسخة المقبلة من السباق، المقررة إقامتها في مدينة الشيخ زايد بجمهورية مصر العربية.

وأكدت اللجنة في مؤتمرها الصحفي الموسع أمس بفندق إرث أبوظبي، أن السباق الذي يحمل رقم النسخة العاشرة في مصر سيقام في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة يوم 26 ديسمبر المقبل.

حضر المؤتمر الصحفي معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وعصام الدين عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وأحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إلى جانب عدد من ممثلي وسائل الإعلام.

وأكد وزير الرياضة المصري أن هذه هي المرة العاشرة التي يقام فيها السباق في مصر كإحدى أهم محطاته الرئيسية، مشيراً إلى أن استضافة القاهرة هذا الحدث الخيري الإنساني الكبير، تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتجسد التعاون المشترك بين البلدين في دعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية.

وأوضح معاليه أن السباق سيقام في فئتين، الأولى للسباق العام لمسافة 10 كم للرجال والسيدات، والثانية لذوي الهمم لمسافة 5 كم «كراسي متحركة للرجال والسيدات - محترفين وهواة».

وأعلن معاليه خط سير السباق الذي ينطلق من تمثال الشيخ زايد في مدخل المدينة، مروراً بقلب المدينة بمحاذاة شارع أحمد عرابي بجوار سور الحديقة، ثم إلى شارع البستان، فالمحور المركزي للمدينة مروراً بميدان جهينة، وصولاً إلى المحور الغربي باتجاه جامعة النيل، ثم وصلة دهشور حتى خط النهاية داخل «زد بارك» القلب النابض بالترفيه والطبيعة.

وأشار إلى أن النسخة العاشرة ستحمل طابعاً تنظيمياً مميزاً مع توسيع قاعدة المشاركة، حيث يتوقع أن يشارك نحو 60 ألف متسابق، إلى جانب السباق الداعم للمؤسسات الخيرية المستفيدة من العائدات.

وأكد أن اختيار مصر لإقامة الفعالية يعكس الثقة الكبيرة في قدراتها التنظيمية واحتضانها للأحداث الرياضية الدولية.

من جانبه، أكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي أن سباق زايد الخيري يمثل محطة إنسانية ورياضية رائدة، تجسد نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في دعم العمل الإنساني وترسيخ قيم العطاء.

وقال: «منذ انطلاقته الأولى، حمل السباق رسالته من أبوظبي إلى العالم، متنقلاً بين قارات وعواصم عدة، ليؤكد أن الرياضة قادرة على إحداث فارق حقيقي في حياة الآخرين».

وأضاف: «السباق في نسخته العاشرة بالقاهرة يواصل تعزيز دوره في دعم القطاعات الصحية والخيرية، حيث تُوجَّه التبرعات هذا العام إلى مراكز غسيل الكلى الحكومية، إضافة إلى دعم بنك الطعام المصري، ومشروع (ريان مصر) الهادف إلى حفر آبار، وإنشاء مزارع سمكية، وتوفير مصادر غذاء ومياه مستدامة للأسر الأكثر احتياجاً».

وكشف رئيس اللجنة العليا المنظمة عن تخصيص 20 مليون جنيه جوائز للفائزين، حيث يستفيد منها 10 آلاف فائز وفائزة، بواقع 100 ألف جنيه للمركز الأول، و80 ألفاً للثاني، و70 ألفاً للثالث في جميع الفئات، بالإضافة إلى 7000 جائزة مادية لسباق 10 كم، و3000 جائزة لسباق ذوي الهمم.

وأكد الكعبي الحرص على استمرار إقامة السباق في مصر، باعتباره حدثاً رياضياً يوثق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن بنك الطعام المصري ومستشفى غسيل الكلى سيكونان الجهتين المستفيدتين من تبرعات السباق.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن تنظيم سباق زايد الخيري في مصر يأتي امتداداً لنجاح النسخ السابقة، بما يعكس الالتزام بدمج الرياضة بالعمل الإنساني، ترسيخاً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزيز ثقافة العطاء والتسامح في المجتمع.

وقال: «لا يقتصر أثر سباق زايد الخيري على التنافس الرياضي فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز قيم التعاون والمجتمع والتضامن، ويمثل فرصة لنشر رسالة الخير والعطاء في المنطقة»، مؤكداً مكانة أبوظبي والإمارات مركزاً رياضياً وإنسانياً ملهماً ومؤثراً على المستوى العالمي.

وأعلن أحمد ساري المزروعي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تخصيص مبلغ مليون درهم لدعم القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش فعاليات سباق زايد الخيري، في إطار الشراكة الإنسانية بين هيئة الهلال الأحمر الإماراتي واللجنة المنظمة للسباق، التي تهدف إلى تعزيز قيم الخير والعطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه.

وقال رجل الأعمال خلف الحبتور، مؤسس، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور: «أحيّي انطلاق سباق زايد الخيري في القاهرة، هذا الحدث الذي يجمع بين الرياضة والقيم الإنسانية، ويجسد إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي علمنا العطاء والتضامن والمبادرة».

وتم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الموقع الإلكتروني حتى 20 ديسمبر المقبل، مقابل رسوم اشتراك قدرها 300 جنيه مصري، ويحصل المشتركون على القميص الرسمي للسباق، ورقم المشاركة المطبوع، وشريحة إلكترونية لتسجيل النتائج.