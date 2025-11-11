الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيسة المكسيك وتذكرة الأحلام المجهولة!

رئيسة المكسيك وتذكرة الأحلام المجهولة!
11 نوفمبر 2025 08:07

مكسيكو سيتي (د ب أ)
أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، أنها تنوي التبرع بتذكرتها لحضور مباراة افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في مكسيكو سيتي. وأشارت شينباوم اليوم إلى أن صاحبة الحظ في الحصول على هذه التذكرة، ستكون امرأة مجهولة الهوية، ولا تقدر على تحمل تكلفة الحصول على مقعد في مدرجات ملعب أزتيك، لحضور المباراة التي ستقام يوم 11 يونيو2026.
وأضافت الرئيسة المكسيكية: "ما زلنا نفكر في كيفية اختيار المرأة التي ستحصل على التذكرة".
وذكرت صحيفة (ذا أتلتيك) أن أسعار تذاكر مباراة الافتتاح تتراوح بين 370 دولاراً أميركيا إلى 1825 دولاراً، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور في المكسيك حوالي 455 دولاراً أميركياً في الشهر.
وستقام بطولة كأس العالم 2026 لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وتمتد لأكثر من خمسة أسابيع، علماً بأن المباراة النهائية ستقام يوم 19 يوليو في إيست روثرفورد، في نيويورك.

