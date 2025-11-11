الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس نابولي ينفي إقالة كونتي

رئيس نابولي ينفي إقالة كونتي
11 نوفمبر 2025 08:12

روما (د ب أ)
نفى أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، ما يتردد مؤخراً بشأن إقالة أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق.
وكتب دي لورينتس عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس) مساء أمس: "أقرأ خبر استقالة كونتي على الإنترنت، أنا معجب بوسائل التواصل الاجتماعي لأنها وسيلة عصرية وسريعة لمشاركة الأفكار".
واستدرك "لكن كما تعلمون، الأفكار ليست دائماً صحيحة أو قابلة للنشر". وأضاف رئيس النادي الإيطالي "تجمعني علاقة قوية بكونتي، ورسالتي للجماهير بأنني أفتخر بوجود رجل حقيقي مثله بجواري، وبجانب الفريق ولاعبيه"..
وأضاف "كونتي قادر على التضحية بكل لحظة في حياته من أجل عمله، فهو يؤدي عمل بكل إخلاص".
وتابع دي لورينتس "هذه الصفات هي أهم ضمانة تقدم اليوم للنادي، وللاعبيه، ولجماهيره".
وخسر نابولي خمس مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم، ثلاث منها في الدوري الإيطالي واثنتان في دوري أبطال أوروبا، ويتأخر بنقطتين عن روما وإنتر ميلان صاحبي الصدارة.

