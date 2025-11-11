«يونايتد» يسبق ليفربول في «المشهد النادر»!

عمرو عبيد (القاهرة)

بفارق هدف وحيد، يسبق مانشستر يونايتد غريمه التاريخي، ليفربول، في جدول ترتيب «البريميرليج»، بعد مرور 11 جولة، وبعدما تساوى «الثُنائي الأحمر» في رصيد 18 نقطة، وكذلك فارق الأهداف «+1»، سبق «الشياطين» إلى المرتبة السابعة بفضل تسجيله هدف واحد أكثر من غريمه، الذي توقف عند المركز الثامن، في مشهد نادر غير مُعتاد بالبطولة الإنجليزية، خلال السنوات الأخيرة.

هل بدأ تراجع «الريدز» بسُرعة بعد مُعادلة رقم «اليونايتد» التاريخي في الموسم الماضي، بـ20 لقباً في «البريميرليج»؟، وهل استفاق «الشياطين» وبدأ طريق العودة خوفاً من فقد «الزعامة» التاريخية لمصلحة ليفربول؟، أسئلة لن تجيب عليها 11 جولة في الدوري المُمتاز، وقد لا تُطرح لها إجابة في الموسم الحالي بأكمله، لكن المؤكد أن نجاح مانشستر يونايتد في تجاوز ليفربول بجدول ترتيب الدوري، مرتين في الموسم الحالي، أمر يجب التوقف عنده قليلاً.

فعقب نهاية الجولة التاسعة، قفز مانشستر يونايتد إلى المركز السادس، بفوز على برايتون والوصول إلى النقطة الـ16، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز السابع، بعد الهزيمة من برينتفورد، وهو تفوق لم يعرفه «اليونايتد» منذ 3 مواسم، لأن احتلاله المركز السابع مقابل الـ12 لـ«الريدز» في الجولة الأولى من نُسخة 2023-2024، لم يكن «حقيقياً»!

إذ أن فوزه على وولفرهامبتون في الافتتاح، وتعادل ليفربول مع تشيلسي، تركا «الثُنائي» في وضع مؤقت استثنائي، تغيّر بسرعة البرق بداية من الجولة الثانية آنذاك، حيث قضى «الريدز» أغلب فترات الموسم في «المُثلث الذهبي»، بينما لم يتجاوز «اليونايتد» المقعد السادس، وأنهى ليفربول تلك النُسخة ثالثاً، بينما كان «مانشستر» في المركز الثامن.

وفي الموسم الماضي، مرت 35 جولة على مانشستر يونايتد، قابعاً في النصف الثاني من جدول الترتيب، محققاً أسوأ النتائج والحصاد عبر تاريخه الحديث، وجاءت المفارقة «القاتمة» بالنسبة له ولجماهيره، عندما شهدت نُسخة 2024-2025 تتويج ليفربول باللقب العشرين التاريخي، ليُعادل رقم «اليونايتد»، وبلغ الفارق بينهما 42 نقطة، حيث حقق «الريدز» ضعف عدد نقاط غريمه.

المؤكد أنه بعد 3 مواسم، وتحديداً منذ 2022-2023، بدأ مانشستر يونايتد يتحسس الخُطى مؤخراً، لتجاوز ليفربول في جدول ترتيب «البريميرليج»، بصورة حقيقية، ولو على سبيل التفوق النفسي، بعد ظهور فوارق ضخمة بينهما خلال السنوات الأخيرة، وقضى «الشياطين» في موسم 2022-2023 أكثر من نصف عدد جولات الدوري في «مُربع الذهب»، وأنهى تلك النُسخة في المركز الثالث، في حين لم يتجاوز «الريدز» حدود المركز الخامس طوال البطولة، التي أناها في نفس المرتبة، واكتفى بحصد بطولة الدرع الخيرية مطلع ذلك الموسم، بينما تُوّج «اليونايتد» بكأس الرابطة، وحلّ وصيفاً لكأس الاتحاد.