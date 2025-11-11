الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنس جابر في استراحة من التنس لاستقبال مولودها الأول

أنس جابر في استراحة من التنس لاستقبال مولودها الأول
11 نوفمبر 2025 10:10

تونس (رويترز)
أعلنت التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم سابقاً أمس الاثنين، أنها تنتظر مولودها الأول، وحصولها على استراحة طويلة من منافسات التنس.
وقالت اللاعبة التي يطلق عليها لقب "وزيرة السعادة"، والتي كانت وصيفة البطلة في ثلاث بطولات كبرى، على إنستجرام "أخذت استراحة قصيرة لإعادة ضبط نفسيتي وشحن طاقتي.. واتضح أننا كنا نخطط لأجمل عودة على الإطلاق".
وأضافت أنس (31 عاماً) التي تحتل حالياً المركز 79 في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، أنها ستضع مسيرتها جانباً بشكل مؤقت للتركيز على حياتها العائلية الجديدة، وأنها تنتظر مولوداً ذكراً في أبريل.
وتحدثت أنس الفائزة بخمسة ألقاب في منافسات الفردي ببطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات خلال مسيرتها، بصراحة عن معاناتها من الاكتئاب وسط جدول البطولات المرهق، ويأتي إعلانها وسط مخاوف مستمرة بشأن تقويم بطولات التنس الشاق. 

أخبار ذات صلة
سينر يستعيد «صدارة التنس» من ألكاراز قبيل منازلة تورينو
سابالينكا تحتفظ بقمة التصنيف العالمي لتنس السيدات
التصنيف العالمي للتنس
أنس جابر
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©