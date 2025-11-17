من أبوظبي إلى العالم.. النسخة (17) من مونديال الجوجيتسو تروي قصص التميز الإماراتي

برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، خلال الفترة من 12 إلى 22 نوفمبر، في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، لتجدّد الإمارة من خلالها عهدها مع التميُّز الرياضي، وتؤكد مكانتها الراسخة كعاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو ومركز إشعاع رياضي وحضاري على مستوى العالم.





وخلال الأعوام الماضية، تحوّلت أبوظبي من مركز رياضي إقليمي إلى وجهة عالمية تمثل التميّز والضيافة والشغف العميق برياضة الجوجيتسو، مجسدةً رؤية دولة الإمارات في تعزيز حضورها كقوة رياضية عالمية، وإلهام الأجيال الجديدة، وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتميُّز الإنساني من خلال الرياضة.





وبفضل رؤية القيادة الرشيدة ودعمها اللامحدود، أرست أبوظبي نموذجاً متفرّداً في الجمع بين الرياضة والثقافة والسياحة في منظومة متكاملة، تعكس روح الإمارات وهويتها الأصيلة. وتُعد مبادلة أرينا القلب النابض للبطولة وإحدى أبرز الصروح الرياضية في المنطقة، بما تمتاز به من بنية تحتية متطورة واستعدادات تنظيمية تواكب أعلى المعايير الدولية لاستضافة كبرى البطولات العالمية.





ولا تقتصر البطولة على منافساتها الرياضية فحسب، بل تمثل احتفالاً وطنياً بالإنجاز والفخر الإماراتي، وفرصة لتسليط الضوء على تميّز الدولة في استضافة الفعاليات الكبرى، واستقبال أبرز نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع عشّاق الجوجيتسو من العائلات والمقيمين والمشجعين لتشجيع أبطال الإمارات، الذين أصبحوا رموزاً للإصرار والعزيمة ومصدر إلهام لجيل جديد من الرياضيين.





ويحظى مجتمع الجوجيتسو في الإمارات بمكانة رفيعة في هذه البطولة التي تشكّل المنصة الأبرز لاستعراض نتائج برامج التطوير المتواصلة، التي يقودها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع الأندية والمدارس والأكاديميات في مختلف إمارات الدولة، تأكيداً على أن الإمارات باتت موطناً للمواهب الواعدة والنجوم القادرين على المنافسة في الساحات العالمية.





كما تشكّل البطولة مناسبة مميّزة للزوّار والمقيمين لاكتشاف المعالم السياحية والثقافية، التي تزخر بها العاصمة، بما في ذلك جامع الشيخ زايد الكبير وقصر الوطن ومتحف اللوفر أبوظبي، إلى جانب الوجهات الترفيهية في كورنيش أبوظبي وجزيرة السعديات ورحلات المغامرة في الصحراء.





وتسهم البطولة بدور محوري في تنشيط السياحة الرياضية واستقطاب آلاف الزوار الدوليين، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الفندقي والحركة الاقتصادية، فيما تواصل التغطية الإعلامية العالمية الواسعة ترسيخ صورة أبوظبي كمدينة عصرية تُجسّد رؤية دولة الإمارات المستقبلية وقدراتها التنظيمية الرائدة.





وتقدم البطولة مزيجاً فريداً بين الأصالة والمعاصرة، حيث يجد الزوّار في أبوظبي بيئة ترحّب بالجميع وتعكس القيم الإماراتية في الكرم والانفتاح والتسامح. كما تمثل البطولة تجربة متكاملة تجمع بين التنافس الرياضي والتواصل الإنساني والتبادل الثقافي في أبهى صوره.





ويأتي هذا النجاح ثمرة للتعاون الوثيق بين اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركائه الاستراتيجيين، ومنهم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ومجلس أبوظبي الرياضي وشركة مبادلة للاستثمار، الذين يعملون معاً لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضة والتبادل الثقافي والابتكار السياحي.





ومع كل نسخة جديدة من البطولة، تؤكد أبوظبي قدرتها على ابتكار معايير جديدة في التميّز التنظيمي والاحترافية الرياضية، وتقديم تجربة استثنائية تعبّر عن القيم الإماراتية الأصيلة وروح التحدي والإبداع، لتواصل بجدارة ترسيخ مكانتها المستحقة كعاصمة عالمية للجوجيتسو ووجهة رياضية وسياحية رائدة على مستوى المنطقة والعالم.







