رونالدو: «مونديال 2026» الأخير في مسيرتي الكروية



الرياض (د ب أ)

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، خلال مقابلة مصوّرة في الرياض أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون الأخيرة له «حتماً»، منهياً بذلك حقبة تاريخية، وسيخوض مهاجم النصر السعودي الذي شرح أنه يتقدّم بالعمر ويرغب بالاعتزال قريبا، المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السادسة في مسيرته.

وأكد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه انتقل للعيش في السعودية إيماناً منه بقدراتها، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً. وأضاف في كلمته ضمن منتدى «تورايز 2025» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه سعودياً، ويساعد في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الجميع اكتشف أنه كان محقّاً، حينما اتخذ قرار الانتقال للرياض. وأعرب اللاعب عن حبه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر في السعودية، لافتاً إلى رغبته بأن يكون جزءاً من المشروع الكبير في السعودية.

وكشف أيضاً عن إيمانه بقدرة وطموح مشروع التطوير السعودي. وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلن في يونيو، أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، موضحاً أن هذا كان أحد أسباب تجديده عقده مع فريق «النصر».

أكد أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان. يُذكر أن فريق النصر السعودي كان أعلن أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42 وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفاً.