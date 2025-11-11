الأربعاء 12 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رونالدو: «مونديال 2026» الأخير في مسيرتي الكروية

رونالدو: «مونديال 2026» الأخير في مسيرتي الكروية
11 نوفمبر 2025 15:29


الرياض (د ب أ)
كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، خلال مقابلة مصوّرة في الرياض أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون الأخيرة له «حتماً»، منهياً بذلك حقبة تاريخية، وسيخوض مهاجم النصر السعودي الذي شرح أنه يتقدّم بالعمر ويرغب بالاعتزال قريبا، المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السادسة في مسيرته.
وأكد البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه انتقل للعيش في السعودية إيماناً منه بقدراتها، مشيراً إلى أنه يعتبر نفسه سعودياً. وأضاف في كلمته ضمن منتدى «تورايز 2025» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر نفسه سعودياً، ويساعد في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الجميع اكتشف أنه كان محقّاً، حينما اتخذ قرار الانتقال للرياض. وأعرب اللاعب عن حبه لمدينة العلا ومشروع البحر الأحمر في السعودية، لافتاً إلى رغبته بأن يكون جزءاً من المشروع الكبير في السعودية.
وكشف أيضاً عن إيمانه بقدرة وطموح مشروع التطوير السعودي. وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أعلن في يونيو، أنه يخطط للعيش في السعودية بقية حياته، موضحاً أن هذا كان أحد أسباب تجديده عقده مع فريق «النصر».
أكد أن السعودية بلد رائع للعيش بسبب السلام والأمان. يُذكر أن فريق النصر السعودي كان أعلن أن قائد البرتغال جدد عقده حتى 2027 ليستمر في صفوفه لما بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ42 وانضم رونالدو إلى النادي السعودي بعقد لمدة عامين ونصف في صفقة انتقال حر في 2022 بعد رحيله عن مانشستر يونايتد. ومنذ ذلك الحين أحرز في كل المسابقات 99 هدفاً.

أخبار ذات صلة
النصر «24 من 24» في السعودية!
أموريم يرد على «النقد اللاذع» لرونالدو!
رونالدو
كريستيانو رونالدو
منتخب البرتغال
النصر السعودي
الكرة السعودية
رؤية السعودية 2030
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخزانة الأميركي
اليوم 13:19
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر
التعليم والمعرفة
وزير الثقافة يزور مهرجان "فريج الفن والتصميم" في قطر ويشيد بالحراك الإبداعي الخليجي
اليوم 13:11
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
الرياضة
مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
اليوم 12:50
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
الرياضة
«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة
اليوم 12:47
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
الذكاء الاصطناعي
"روبوكب 2025".. منصة عالمية لتبادل المعرفة وتعزيز التقدم التكنولوجي
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©