10 آلاف لاعب في النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق (الأربعاء) منافسات النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة حول العالم، في أضخم نسخة بتاريخ البطولة منذ انطلاقها عام 2009.

وتُعد البطولة التي ينظمها اتحاد الجوجيتسو، الحدث الأبرز على أجندة رياضة الجوجيتسو العالمية، إذ تجمع نخبة أبطال العالم من مختلف القارات في مختلف الفئات والأعمار، وتمثّل تتويجاً لمسيرة طويلة من التطور والتميّز التنظيمي، الذي رسّخ مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية للجوجيتسو وموطن لكبرى البطولات.

وتسجّل النسخة السابعة عشرة من البطولة زيادة بنسبة 11% في عدد المشاركين مقارنة بالعام الماضي، كما يشارك في البطولة أكثر من 730 نادياً وأكاديمية من مختلف أنحاء العالم، بينما يشكّل اللاعبون القادمون من خارج الدولة 60% من إجمالي المشاركين في تأكيد جديد على ريادة البطولة وقدرتها على استقطاب أبرز نجوم اللعبة من مختلف القارات.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة: «مع انطلاق النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، نجدد الترحيب بضيوف الإمارات من جميع أنحاء العالم في وطن السلام والمحبة والتسامح، تجسّد البطولة رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية، وتأكيد دور الرياضة كركيزة أساسية من ركائز التنمية البشرية وصناعة المستقبل، لقد أصبحت هذه البطولة واجهة مشرّفة للرياضة الإماراتية ومنصة تلتقي فيها ثقافات العالم على أرض الإمارات، بما يعكس قيمنا في التسامح والتنوع والتميُّز».

وأضاف: «مع كل عام، تثبت البطولة قدرتها على التطور والابتكار، بفضل الكفاءة التنظيمية والاحترافية العالية التي جعلت منها نموذجاً عالمياً في إدارة الفعاليات الرياضية، ومقصداً لأفضل لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، والأرقام القياسية التي تسجلها النسخة السابعة عشرة هي ثمرة لعملٍ منهجي متواصل يهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين وصقل مهارات الأبطال، بما يعزّز الدور الريادي لأبوظبي في نشر ثقافة الجوجيتسو وتعزيز حضورها على المستويين المحلي والدولي باعتبارها الرياضة الوطنية في دولة الإمارات».

وتنطلق البطولة بمنافسات فئة الهواة، على أن تتواصل منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو لفئات الأطفال والبراعم والأشبال من 13 إلى 15 نوفمبر، ومنافسات الباراجوجيتسو 13 نوفمبر، تليها منافسات فئة الشباب يومي 16 و17 نوفمبر، والأساتذة يومي 18 و19 نوفمبر، وتُختتم البطولة بمنافسات فئة المحترفين من 20 إلى 22 نوفمبر، على أن يُقام حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 23 نوفمبر لتكريم أبرز النجوم والأبطال.

وتُعد البطولة أكبر تجمع لرياضيي الجوجيتسو في العالم، حيث يجتمع في العاصمة أبوظبي أبطال وبطلات اللعبة من مختلف قارات العالم، لتقديم عروض استثنائية في أجواء حافلة بالحماس والمهارة تسودها روح التنافس النزيه، والالتزام بالقيم الرياضية الأصيلة. كما يشكّل الحدث فرصة للجماهير للاستمتاع بتجارب رياضية وترفيهية متكاملة عبر مناطق مخصصة للعائلات والأنشطة التفاعلية المصاحبة، ما يجعل البطولة مهرجاناً رياضياً وثقافياً وترفيهياً شاملاً.