10 لاعبين يمثّلون منتخب الريشة الطائرة في المونديال



دبي (وام)

أعلن اتحاد الريشة الطائرة، عن اختيار 10 لاعبين ولاعبات لتمثيل المنتخب الوطني في منافسات بطولة كأس العالم للريشة الطائرة في الهواء، والتي تقام للمرة الأولى في الإمارات خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل بمدينة خورفكان.

وقال سالم المزروعي، نائب رئيس اتحاد الريشة الطائرة، رئيس اللجنة الفنية، إنه تم اختيار 5 لاعبين، و5 لاعبات لتمثيل المنتخب الوطني بناء على نتائجهم السابقة في مختلف البطولات التي شاركوا فيها، موجِّهاً الشكر إلى أندية أبوظبي لألعاب المضرب، والنصر، وأكاديمية الرائد على دعمها الكبير للاعبي المنتخب الوطني.

وأوضح أن المنتخب الوطني سيخوض عدداً من المعسكرات الداخلية، بالإضافة إلى عدة مباريات وديّة مع المنتخب المصري قبل المشاركة في المونديال.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مشاركة 72 لاعباً يمثلون 12 دولة في منافسات البطولة العالمية.