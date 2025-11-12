«ماسترز الجودو» تنطلق الأحد على صالة الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي الجدول الزمني لبطولة الماسترز المفتوحة للجودو لعام 2026، التي ينظمها الاتحاد بالصالة الرئيسية في منطقة بني ياس شرق يوم الأحد المقبل، بمشاركة مفتوحة للجنسين (رجال وسيدات) وذلك ضمن برنامجه السنوي للموسم الجديد 2025 - 2026.

ويتواصل التسجيل للمشاركة عبر موقع الاتحاد الإلكتروني الرئيسي، مع تخصيص يوم السبت المقبل للميزان للمشاركين من كافة الأوزان المتقدمة من الجنسين، فيما تبدأ منافسات البطولة المفتوحة اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح الأحد، والتي تنطلق بالأدوار التمهيدية ودور الترضية.

وحدّدت لائحة البطولة أعمار وأوزان فئة السيدات بنفس الأوزان الدولية الرئيسية للجودو، والتي تبدأ بالوزن الخفيف تحت 48 كجم، تحت 52 كجم - تحت 57 كجم - تحت 63 كجم - تحت 70 كجم - تحت 78 كجم وفوق 78 كجم.. وتحددت أعمار وأوزان فئة الرجال - تحت 60 كجم، تحت 66 كجم، تحت 73 كجم، تحت 81 كجم، تحت 90 كجم، وتحت 100 كجم وفوق 100 كجم للوزن الثقيل.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، بكافة المشاركين في ثالث بطولات الاتحاد، مؤكداً أن برنامج الاتحاد يسير كما خطط له وبمهنية واحترافية عالية، متمنياً التوفيق لكافه المشاركين لتخرج البطولة المميزة بشكل رائع يحقق الفائدة الفنية، التي أقيمت من أجلها لتنعكس علي أبناء وبنات الإمارات.