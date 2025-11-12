الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
نجاة سترلينج وأسرته من محاولة سطو على منزله

نجاة سترلينج وأسرته من محاولة سطو على منزله
12 نوفمبر 2025 12:08

لندن (رويترز)
قال متحدث باسم مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج، إن اللاعب وأسرته بخير بعد أن حاول لصوص اقتحام منزله مطلع الأسبوع الجاري. وقع الحادث في منزل سترلينج في بيركشير عندما كان اللاعب (30 عاماً) وأطفاله بالداخل.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي قدم الدعم لسترلينج وعائلته.
وقال المتحدث «كان رحيم سترلينج ضحية محاولة سطو على منزله مطلع هذا الأسبوع. يمكننا أن نؤكد أيضاً أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل وقتها».
وأضاف «لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أنه وأسرته بخير».
وهذه ثاني محاولة سطو على منزل سترلينج بعد أن اضطر إلى العودة إلى إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر بعد محاولة مماثلة.
ولم يشارك سترلينج، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر سيتي، في أي مباراة مع تشيلسي هذا العام. وكان قد قضى فترة إعارة لمدة عام في أرسنال الموسم الماضي.

