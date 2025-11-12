نجاة سترلينج وأسرته من محاولة سطو على منزله

لندن (رويترز)

قال متحدث باسم مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج، إن اللاعب وأسرته بخير بعد أن حاول لصوص اقتحام منزله مطلع الأسبوع الجاري. وقع الحادث في منزل سترلينج في بيركشير عندما كان اللاعب (30 عاماً) وأطفاله بالداخل.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي قدم الدعم لسترلينج وعائلته.

وقال المتحدث «كان رحيم سترلينج ضحية محاولة سطو على منزله مطلع هذا الأسبوع. يمكننا أن نؤكد أيضاً أنه وأطفاله كانوا موجودين في المنزل وقتها».

وأضاف «لكن رغم هذا الحادث الذي يهدد سلامة اللاعب، فإنه يسعدنا تأكيد أنه وأسرته بخير».

وهذه ثاني محاولة سطو على منزل سترلينج بعد أن اضطر إلى العودة إلى إنجلترا خلال كأس العالم 2022 في قطر بعد محاولة مماثلة.

ولم يشارك سترلينج، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أربع مرات مع مانشستر سيتي، في أي مباراة مع تشيلسي هذا العام. وكان قد قضى فترة إعارة لمدة عام في أرسنال الموسم الماضي.