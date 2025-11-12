«جلوب سوكر» تستعد للإعلان عن تفاصيل حفل النسخة الجديدة

دبي (الاتحاد)

أعلنت جوائز «جلوب سوكر» عن تمديد شراكتها الاستراتيجية مع «بيوند للتطوير العقاري»، الشركة الرائدة التي انطلقت من دبي والمعروفة برؤيتها المستقبلية في قطاع التطوير العقاري، مؤكدة استمرارها كشريك رئيسي للدورة السادسة عشرة من جوائز «بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر» للعام الثاني على التوالي.

وتجسّد هذه الشراكة المتجددة فصلاً جديداً في مسيرة جوائز «بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر»، مؤكدةً المكانة التي رسّختها دبي والإمارات كمركزٍ عالمي يحتضن أبرز الفعاليات الرياضية، ويجمع تحت سمائه نخبة النجوم وصنّاع الإنجاز من مختلف أنحاء العالم، في مشهدٍ يجسّد روح التميّز والريادة التي تميّز الدولة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توماسو بيندوني، المؤسس والمدير التنفيذي لجوائز جلوب سوكر: «تجسّد شراكتنا مع بيوند للتطوير العقاري التقاء رؤيتين تتشاركان الشغف بالإبداع والتميّز. لقد كانت انطلاقة هذه المسيرة خطوةً مهمة نحو الارتقاء بجوائز جلوب سوكر، ويسعدنا مواصلة هذا التعاون الذي يجمع بين الابتكار والطموح. ومع النسخة الجديدة، نتطلّع للاحتفاء مجدداً بنخبة نجوم كرة القدم في العالم».

ومن جانبه، قال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة بيوند للتطوير العقاري: «كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل لغة عالمية تنبض بالشغف وتجمع الشعوب وتُلهم الأجيال بقصص الإصرار والإنجاز. وفي بيوند، نؤمن بأن جوهر الإبداع يكمُن في تصميم تجارب معيشية تلامس المشاعر وتغرس الإحساس بالفخر والانتماء. إن استمرارنا كشريك رئيسي لجوائز جلوب سوكر يعكس التزامنا بدعم منصة تحتفي بالتميّز العالمي، وتجسّد الطاقة الإبداعية والثقافية التي تميز دبي كمدينة تلهم العالم. إنها شراكة ترتكز على الإلهام والابتكار والقيم المشتركة، وتؤكد إيماننا بأن التجارب والإنجازات المميّزة لا تُنسى، بل تبقى حاضرةً في الذاكرة».وتعود جوائز «بيوند للتطوير العقاري جلوب سوكر» في دورتها الـ16 لتجمع كوكبةً من أساطير كرة القدم العالمية، ونجومها الصاعدين، وكبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الرياضة، إضافةً إلى جمهور اللعبة، في أمسية لا تُنسى في دبي.

وشهدت النسخة الماضية حضور أسماء لامعة مثل كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور ولامين يامال، الذين تمّ تكريمهم تقديراً لمسيرتهم الحافلة. وسيتم الإعلان قريباً عن موعد ومكان إقامة الحفل لهذا العام، الذي يترقبه عشّاق كرة القدم في دبي والعالم، ويُتوقّع أن يشهد حضوراً لافتاً لنجوم اللعبة وصنّاعها من مختلف أنحاء العالم.