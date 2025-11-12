مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار مبادرات عام المجتمع 2025، تأكيداً على دور الرياضة كجسر للتواصل والدمج المجتمعي، وفرصة لإبراز قدرات أصحاب الهمم وإتاحة المجال أمامهم لممارسة الرياضات البحرية في أجواء تسودها الحماس والإيجابية.

ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من السباقات البحرية الترفيهية والرياضية، إلى جانب عروض شعرية واستعراضية، بمشاركة الجهات الداعمة والمجتمع الرياضي.

ويبدأ برنامج المهرجان عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بوصول المشاركين، تليها السباقات البحرية من الثالثة حتى الخامسة مساء، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي في تمام الخامسة مساءً، متضمناً فقرتين شعرية واستعراضية، قبل أن تُختتم الفعاليات بتتويج الفائزين والتقاط الصور الجماعية عند السادسة مساءً.

وأكدت إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المهرجان يجسّد التزام النادي بترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتعزيز قيم الاندماج والمساواة، وتوفير بيئة رياضية محفّزة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين مختلف فئات المجتمع.