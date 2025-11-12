الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي

مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم ينطلق غداً في أبوظبي
12 نوفمبر 2025 12:50

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق غداً فعاليات مهرجان الرياضات البحرية لأصحاب الهمم، الذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وذلك على كاسر الأمواج في العاصمة أبوظبي.
ويأتي تنظيم المهرجان في إطار مبادرات عام المجتمع 2025، تأكيداً على دور الرياضة كجسر للتواصل والدمج المجتمعي، وفرصة لإبراز قدرات أصحاب الهمم وإتاحة المجال أمامهم لممارسة الرياضات البحرية في أجواء تسودها الحماس والإيجابية.
ويشهد المهرجان مشاركة واسعة من أصحاب الهمم من مختلف الفئات، حيث يتضمن البرنامج مجموعة من السباقات البحرية الترفيهية والرياضية، إلى جانب عروض شعرية واستعراضية، بمشاركة الجهات الداعمة والمجتمع الرياضي.
ويبدأ برنامج المهرجان عند الساعة الثانية عشرة ظهراً بوصول المشاركين، تليها السباقات البحرية من الثالثة حتى الخامسة مساء، فيما يقام حفل الافتتاح الرسمي في تمام الخامسة مساءً، متضمناً فقرتين شعرية واستعراضية، قبل أن تُختتم الفعاليات بتتويج الفائزين والتقاط الصور الجماعية عند السادسة مساءً.
وأكدت إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن المهرجان يجسّد التزام النادي بترسيخ مفهوم الرياضة للجميع، وتعزيز قيم الاندماج والمساواة، وتوفير بيئة رياضية محفّزة لأصحاب الهمم، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تمكين مختلف فئات المجتمع.

أخبار ذات صلة
850 مشاركاً في النسخة الأولى لبطولة السباحة بأبوظبي
«الإمارات للدراجات المائية» تُطلق الجولة الثانية على كورنيش أبوظبي
هيئة زايد لأصحاب الهمم
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
رجال الإنقاذ في موقع غارة روسية بمسيرة في خاركيف (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا: مستعدون لاستئناف محادثات السلام
اليوم 01:40
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: نعمل على زيادة عمليات الإجلاء الطبي في غزة
اليوم 01:40
عامل أفغاني في إحدى ورش القصدير في كابول - أرشيفية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان يتعثر
اليوم 01:40
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إصابات بهجوم مستوطنين على قريتين فلسطينيتين بالضفة
اليوم 01:39
مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وفاة 42 مهاجراً إثر غرق مركب قبالة سواحل ليبيا
اليوم 01:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©