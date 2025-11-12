الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!

«مرسيدس» للبيع والمشتري مجهول!
12 نوفمبر 2025 13:24

لندن (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية أن توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، اقترب من بيع 33% من أسهمه في صفقة سيتم تقدير فيها قيمة الفريق بنحو 6 مليارات دولار.
وذكرت التقارير أن فولف، الذي سيظل في منصب الرئيس التنفيذي ومدير الفريق، في مفاوضات متقدمة مع مشترٍ مجهول لبيع جزء صغير من ملكيته في الشركة التي تملك أسهم الفريق.
ولو تمت الصفقة ستكون أعلى قيمة تم تقديرها لفريق في فورمولا1، متجاوزة شراء حصة في شركة ملكية فريق مكلارين الشهر الماضي، التي قُدرت قيمة الفريق فيها بـ7. 4 مليار دولار، بحسب موقع «سبورتيكو» المتخصّص في أخبار الأعمال الرياضية.
وقال متحدث رسمي باسم فريق مرسيدس لوكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لن نقوم بالتعليق على هذا الأمر». وأضاف:«ستبقى إدارة الفريق كما هي دون تغيير، وجميع الشركاء الثلاثة (مرسيدس-بنز، وتوتو وولف، وشركة إنيوس) ملتزمون تماماً بالنجاح المستمر لفريق مرسيدس-بنز في فورمولا1».

مرسيدس
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا - 1
فريق مكلارين
