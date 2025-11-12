كوزمين: الألم أكبر درس لـ«الأبيض» قبل موقعة العراق

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أن مواجهة العراق في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026، تمثل صفحة جديدة ومهمة في مسيرة «الأبيض»، مشيراً إلى أن الفريق يدخل اللقاء بطموح كبير ورغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس منظم وصعب.

وقال كوزمين: «نحن أمام مرحلة مهمة للمنتخب وللإمارات، وعلينا أن نتعامل معها بالشكل المطلوب، المباراة لن تكون سهلة، ونعلم أننا نواجه منافساً منظماً يمتلك إمكانيات عالية، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم أفضل أداء ممكن».

وأضاف: «تجاوز المرحلة الماضية ليس بالأمر السهل، خصوصاً بعد مباراة قطر، لكنني أمتلك خبرة كافية للتعامل مع مثل هذه اللحظات، الألم هو أفضل معلم، ويجب أن نستفيد من دروس الماضي، وأن نحوّل إحباطنا إلى دافع قوي لتقديم الأفضل أمام العراق».

وشدّد مدرب المنتخب على أن الجهاز الفني واللاعبين يشعرون بالمسؤولية تجاه الجماهير، قائلاً: «إذا لم ننجح سابقاً في إسعاد جماهيرنا، فاليوم سنقاتل معهم كتفاً بكتف، فهم المحرك الحقيقي للمنتخب».

ورد كوزمين على سؤال حول مهاجم العراق أيمن حسين قائلاً: «لا نركّز على لاعب واحد بعينه، بل نعمل على التعامل مع المنافس كمنظومة كاملة. منتخب العراق يضم لاعبين مميزين، ونحن جاهزون لمواجهتهم جميعاً».

وعن تحفيز اللاعبين قبل اللقاء، وإمكانية الاستعانة بفيديو مباراة المنتخبين في نهائي خليجي 21، وهدف عمر عبدالرحمن لاعب المنتخب السابق، أشار إلى أن الجهاز الفني يمتلك أدوات مختلفة لبث الحماس والثقة، مضيفاً: «عموري كان لاعباً استثنائياً بإمكانيات عالية، وكان قادراً على الاحتراف في أوروبا، لكن لكل جيل وسائله الخاصة للتحفيز، ونحن نعمل على إعداد اللاعبين ذهنياً للتعامل مع الضغوط».

من جانبه، أكد يحيى نادر لاعب وسط المنتخب أن جميع اللاعبين يدركون حجم المسؤولية، قائلاً: «المباراة قوية وصعبة، لكننا استعددنا بكل جدية من أجل إسعاد شعب الإمارات. هذا ليس حلم لاعبين فقط، بل حلم وطن بأكمله، وسنقدم كل ما لدينا لتحقيقه».