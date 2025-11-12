«دبي للسلة» يواصل التألق على أرضه ويُنهي انتصارات «سرفينا زفيزدا»

دبي (الاتحاد)

قدّم فريق دبي لكرة السلة واحدة من أبرز مبارياته هذا الموسم ضمن الجولة العاشرة من بطولة اليوروليج، محققاً فوزاً مستحقاً بنتيجة 102 - 86 على فريق سرفينا زفيزدا الصربي.

ورفع هذا الانتصار رصيد دبي لكرة السلة إلى 4 انتصارات مقابل 6 هزائم، منهياً في الوقت ذاته سلسلة انتصارات الفريق الصربي، التي امتدت لسبع مباريات ليبعده عن صدارة الترتيب العام للبطولة.

ومنذ الدقائق الأولى، فرض دبي لكرة السلة إيقاعه السريع وحضوره البدني القوي داخل المنطقة، مع أداء جماعي مميز على مستوى المتابعات الهجومية وتدوير الكرة بسلاسة، الأمر الذي مكّنه من خلق فرص تسجيل متكررة ووضع منافسه تحت ضغط متواصل.

وأنهى الفريق اللقاء بـ 15 متابعة هجومية و24 تمريرة حاسمة، وهي الأرقام التي تعكس الروح الجماعية والانسجام الواضح بين اللاعبين طوال المباراة.

وفي قلب هذا الأداء المميز، تألّق كينان كامينجاس بأفضل عروضه في اليوروليج حتى الآن، مسجّلاً 20 نقطة و9 متابعات، ومسيطراً على منطقة تحت السلة في الجانبين الهجومي والدفاعي.

وعلّق يوريتسا جوليماتش، مدرب فريق دبي لكرة السلة، قائلاً: «قدّمنا مباراة قوية بطاقتنا الكاملة وتركيزنا العالي، وأنا فخور جداً بردة فعل الفريق بعد أسبوع صعب، لقد أظهرنا شخصية قتالية منذ البداية وحتى صافرة النهاية، وعلينا الآن التحضير جيداً للمباراة المقبلة، فهي ستكون تحدياً جديداً وصعباً، وسنحتاج دعم جماهيرنا مجدداً لأنهم مصدر طاقتنا، خاصة في اللحظات الحاسمة».

كما جاءت المساهمات من مختلف لاعبي الفريق، إذ قدّم فيليب بيتروسيف أداءً متكاملاً بـ 13نقطة و7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، بينما سجّل أليخسا أفراموفيتش، في ظهوره الأول بقميص دبي لكرة السلة في اليوروليج، 17 نقطة ومتابعتين وأضاف سرعة وطاقة كبيرة من مقاعد البدلاء.

وساهم دواين بايكن بـ 16نقطة و3 تمريرات حاسمة، ليعزّز من قوة الفريق على الأطراف ويحافظ على السيطرة طوال اللقاء.

ويواصل فريق دبي لكرة السلة تأكيد تفوقه على أرضه، محافظاً على سجلّه الخالي من الهزائم في «كوكا كولا أرينا» منذ فبراير الماضي.

يتوجّه الفريق الآن لمواجهة جديدة في بطولة اليوروليج أمام العملاق الليتواني زالجيريس كاوناس يوم 14نوفمبر في كوكا كولا أرينا في دبي.