«بطولات فزاع» تعلن أجندة الموسم الجديد دبي



دبي (وام)

أعلنت إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أجندة بطولات فزاع لموسم 2025-2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي حضره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والعربية ورؤساء اللجان المنظمة، في خطوة تؤكد جاهزية موسم يُتوقع أن يكون الأضخم من حيث حجم المشاركة وتنوّع الفعاليات في رياضات الموروث الشعبي.

ويستُهل الموسم بانطلاق بطولة فزاع لليولة الجمعة المقبل، وتتواصل الفعاليات حتى 30 يناير 2026، لتكون باكورة البطولات التراثية لهذا العام.

وفي سياق متصل، تتوزع تمهيديات ماراثونات الهجن بين شهري نوفمبر وديسمبر، على أن تُختتم في يناير المقبل، ضمن استعدادات مكثفة تشرف عليها اللجان المختصة.

كما تنطلق بطولة فزاع للصيد بالصقور - التلواح في 27 ديسمبر وتستمر حتى 12 يناير 2026، يعقبها كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور من 25 يناير إلى 16 فبراير، فيما يشهد ديسمبر المقبل ختام بطولة فزاع للهدد، بمشاركة أبرز الصقارين في أجواء من التنافس القوي.

وفي ميدان الهجن، تُقام فعاليات كأس فزاع للعرضة وسيف فزاع للزمط خلال الفترة من 9 إلى 17 يناير 2026، تليها بطولة فزاع للرماية بالسكتون من 7 إلى 14 فبراير، بمشاركة محلية ودولية واسعة، ثم بطولة السلق في 5 أبريل.

ويُختتم الموسم ببطولة فزاع للغوص الحر (الحياري)، حيث تُقام التصفيات في ديب دايف دبي من 14 إلى 17 أبريل، تليها النهائيات يومي 18 و19 من الشهر نفسه.

وأكد راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن إطلاق الجدول الجديد يأتي استمراراً لنهج المركز في تنظيم بطولات تراثية احترافية تجمع بين روح التنافس والحفاظ على الموروث الإماراتي الأصيل، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به وسائل الإعلام كشريك استراتيجي في إبراز هذه الرياضات ودعم رسالتها المجتمعية.