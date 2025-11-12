الخميس 13 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ديشان: قصة فرنسا ستكتب غداً

ديشان: قصة فرنسا ستكتب غداً
12 نوفمبر 2025 19:23


لندن (د ب أ)
طالب ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة القدم، فريقه بالتركيز وتحقيق هدف التأهل لنهائيات كأس العالم عندما يستضيف أوكرانيا مساء غد الخميس. ورغم تعادل المنتخب الفرنسي المفاجئ 2 / 2 مع ضيفه منتخب أيسلندا الشهر الماضي، حافظ الفريق على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوكرانيا، قبل الجولة الأخيرة من التصفيات.
وسوف يصعد منتخب فرنسا مباشرة للمونديال المقبل حال فوزه على أوكرانيا، كما سيضمن وجوده بين أول منتخبين في ترتيب المجموعة إذا تجنب الخسارة، أو حال عدم فوز أيسلندا، صاحبة المركز الثالث، على أذربيجان.
ويريد ديشان من الجميع التركيز على المباراة الحاسمة في التصفيات في ملعب (حديقة الأمراء) لتحقيق الهدف المنشود. وقال مدرب فرنسا في مؤتمر صحفي: «كل مباراة تجربة تعليمية، وبعض المباريات حاسمة لأسباب مختلفة».
وأضاف: «نحن ندرك أهمية المباراة المقبلة لأنها ربما تضمن لنا الصعود. نريد تحقيق هدفنا غدا». ومن المقرر أن يرحل ديشان عن منصب مدرب منتخب فرنسا الصيف المقبل بعد كأس العالم، حيث تقام مساء الغد آخر مباراة رسمية له في العاصمة الفرنسية باريس.
ويرى ديشان، الفائز بكأس العالم مع منتخب فرنسا لاعبا ومدربا، أنه يجب عليه وضع عواطفه جانبا والتركيز على المهمة التي بين يديه. وأشار المدرب الفرنسي، الذي سوف يغيب عنه المهاجم راندال كولو مواني، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه: «ما حدث في السابق لا يهمني. الأهم هو ما سوف يحدث اليوم وغدا».
وأكد ديشان: «لدينا مباراة في حديقة الأمراء ضد أوكرانيا، إنه عام 2025، وهدفنا هو التأهل مجددا. ينبغي علينا أن نستغل اللحظة الحالية، وأن نستمتع بها قبل كل شيء. لم انظر إلى الوراء مطلقا، والقصة التي ستكتب غدا».

