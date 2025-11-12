أوجيه-ألياسيم يهزم شيلتون وينعش آماله في «ختامية تورينو»

تورينو (أ ف ب)

أنعش الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف ثامناً عالمياً، آماله في بلوغ نصف نهائي بطولة أيه تي بي الختامية لكرة المضرب، بفوزه الصعب على الأميركي بن شيلتون الخامس 4-6 و7-6 (9-7) و7-5 في تورينو، ضمن الجولة الثانية من منافسات مجموعة "بيورن بورج".

واحتاج أوجيه-ألياسيم الى ساعتين و22 دقيقة، لقلب الطاولة على شيلتون وتحقيق فوزه الأول في النسخة الحالية، بعد خسارته أمام الإيطالي يانيك سينر الثاني 5-7 و1-6 الإثنين.

وعزز أوجيه-الياسيم حظوظ سينر في بلوغ دور الأربعة، حيث يكفيه الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف الثالث لاحقاً لضمانه قبل الجولة الثالثة الاخيرة.

وهو الفوز الثاني لأوجيه-ألياسيم على شيلتون في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن، بعد الأول في دور الـ32 لبطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان جاروس العام الماضي.

وكان الأميركي صاحب الأفضلية في المجموعة الأولى، عندما كسر إرسال الكندي في الشوط الرابع وتقدم 3-1، وكان بإمكانه حسم نتيجتها في صالحه في الشوط التاسع والإرسال بحوزته، عندما كان متقدما 5-3، لكن الكندي الذي عانى من إصابة في ربلة الساق أمام سينر، رد له التحية مقلصا الفارق الى 4-5.

ونجح شيلتون في كسر إرسال اوجيه-ألياسيم في الشوط العاشر وكسب المجموعة 6-4 في 36 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثانية ونجح كل منهما في الحفاظ على إرساله حتى الشوط الثاني عشر (6-6) فتم الاحتكام إلى شوط فاصل سيطر اللاعب الكندي على مجرياته في البدايةر حيث تقدم 3-0 و5-2، قبل أن ينجح الأميركي في إدراك التعادل 6-6، لكن أوجيه-ألياسيم نجح في حسمه في صالحه 9-7 وبالتالي المجموعة في 61 دقيقة.

ولم تختلف الحال في المجموعة الثالثة الحاسمة وفرض التعادل نفسه حتى الشوط العاشر (5-5) قبل أن يكسر الكندي إرسال الأميركي في الشوط الثاني عشر ويحسم المجموعة في صالحه 7-5 في 46 دقيقة.

وقال أوجيه-ألياسيم "بعد مجموعة أولى صعبة، تمكنت من التصدي لإرساله بشكل أفضل، كانت معركة ذهنية صعبة".

وأضاف اللاعب الذي بلغ المباراة النهائية لدورة باريس لماستسر الألف نقطة قبل أن يخسر أمام سينر: "إنه لأمر مُجزٍ جداً بالنسبة لي، في نهاية عام رائع، أن أفوز بمباراة أخرى في بطولة أيه تي بي الختامية، بعد ثلاث سنوات من فوزي الأول".

وبات الكندي، البالغ من العمر 25 عاماً، بحاجة إلى الفوز على زفيريف الجمعة لبلوغ نصف نهائي البطولة التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العام.

في المقابل، مني شيلتون، البالغ من العمر 23 عاما، بخسارته الثانية توالياً في أول ظهور له في البطولة الختامية، بعد خسارته أمام زفيريف 3-6 و6-7 (6-8) الأحد.