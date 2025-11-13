فينيسيوس يشيد بتعامل أنشيلوتي مع «نجوم السامبا»

برازيليا (د ب أ)

أشاد فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، بالعمل تحت قيادة مدربه في منتخب البرازيل، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويتولى أنشيلوتي تدريب البرازيل منذ مايو الماضي، ويكمل 8 مباريات في قيادة المنتخب بمواجهتي السنغال وتونس ودياً، وأكد البرازيلي فينيسيوس تطور أداء اللاعبين منذ وصول المدرب.

وأضاف في تصريحات نقلها موقع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم: "اعتقد أننا مع هذا المدرب نتطور ونتحسن، فيما يخص طريقة اللعب، ومن المهم أن نصل للإيقاع المطلوب قبل كأس العالم".

وتابع: "لدينا مباريات قليلة متبقية قبل البطولة، ولذلك يجب أن يتحلى الجميع بروح كأس العالم، ويدرك أن الفرصة ستأتي".

ويعتبر فينيسيوس أن أنشيلوتي، البطل المتوج أينما حل، تكمن نقاط قوته في تعليماته البسيطة، وعلاقته الجيدة التي يبنيها مع اللاعبين، حيث أشار مهاجم ريال مدريد على سبيل المثال إلى أن اللاعبين يشعرون بالراحة لاستغلال إمكانيات كل لاعب في أفضل مركز له.

وتابع: "قام بنفس ما فعله مع أندية دربها سابقاً، مهمته هي أن بث الثقة في نفوس اللاعبين، وأن يجعل الجميع سعداء ويشعرون براحة، ليتمكنوا من استغلال نقاط قوة كل لاعب في مركزه الأفضل، ويقول لنا دائماً أنه يريد إسعاد الشعب البرازيلي، ومساعدتنا على لعب كرة القدم، التي لطالما تميزنا بها، والسعي للفوز بكأس العالم وهو هدفنا الأكبر".

وتأتي تصريحات فينيسيوس عن مدربه أنشيلوتي، والذي تألق تحت قيادته في ريال مدريد، في وقت لا يحظى فيه المهاجم البرازيلي بعلاقة طيبة مع مدربه الحالي في الفريق الإسباني، تشابي هيرنانديز، والذي انفعل من قبل على قراراته باستبداله، كما عمد المدرب إلى إبقائه بديلاً في بعض المباريات.