«آر 26» تكشف عن نوايا أودي قبل الظهور الأول في فورمولا 1

ميونيخ(د ب أ)

كشفت شركة أودي الألمانية عن علامتها التجارية وطلاء سيارتها، بالإضافة إلى مفهوم التصميم الخاص بها لظهورها الأول في سباقات الفورمولا 1 عام 2026.

وستشارك أودي كفريق مصنع في الفورمولا 1 بدءًا من الموسم المقبل، بقيادة السائق الألماني نيكو هولكنبرج والبرازيلي جابرييل بورتوليتو.

وقال الرئيس التنفيذي جيرنوت دولنر إن الشركة تقدم بياناً طموحاً: "دخولنا إلى الفورمولا 1 هو جزء من شيء أكبر. إنه الخطوة التالية في تجديد الشركة، مصممة لتعزيز قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي".

وأضاف دولنر: "لم ندخل الفورمولا 1 لمجرد التواجد. نحن نريد الفوز. وفي الوقت نفسه، ندرك أنه لا يمكن أن تصبح فريقاً رائداً بين عشية وضحاها. الأمر يتطلب الوقت والمثابرة والتساؤل المستمر عن الوضع القائم.

بحلول عام 2030، نريد أن نخوض المنافسة على لقب بطولة العالم".

وخلال حدث أقيم في مركز تجربة علامة أودي في مطار ميونيخ، قدمت الشركة مفهوم "أودي آر 26"، الذي يتيح لمحة عن تصميم سيارتها الجديدة في الفورمولا 1.

وتتميز لوحة الألوان بالتيتانيوم والأسود الكربوني والأحمر الأودي، كما تدمج شعار الشركة المعروف بالحلقات الأربع.

وقال المدير الإبداعي ماسيمو فراسكيلا: "نريد أن نكون العلامة التجارية الأكثر جرأة خارج المضمار، وأن نخلق تأثيراً ثقافياً يتجاوز حدود السباق".