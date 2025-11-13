الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«آر 26» تكشف عن نوايا أودي قبل الظهور الأول في فورمولا 1

«آر 26» تكشف عن نوايا أودي قبل الظهور الأول في فورمولا 1
13 نوفمبر 2025 08:25

ميونيخ(د ب أ)
كشفت شركة أودي الألمانية عن علامتها التجارية وطلاء سيارتها، بالإضافة إلى مفهوم التصميم الخاص بها لظهورها الأول في سباقات الفورمولا 1 عام 2026.
وستشارك أودي كفريق مصنع في الفورمولا 1 بدءًا من الموسم المقبل، بقيادة السائق الألماني نيكو هولكنبرج والبرازيلي جابرييل بورتوليتو.
وقال الرئيس التنفيذي جيرنوت دولنر إن الشركة تقدم بياناً طموحاً: "دخولنا إلى الفورمولا 1 هو جزء من شيء أكبر. إنه الخطوة التالية في تجديد الشركة، مصممة لتعزيز قدرتنا التنافسية على الصعيد العالمي".
وأضاف دولنر: "لم ندخل الفورمولا 1 لمجرد التواجد. نحن نريد الفوز. وفي الوقت نفسه، ندرك أنه لا يمكن أن تصبح فريقاً رائداً بين عشية وضحاها. الأمر يتطلب الوقت والمثابرة والتساؤل المستمر عن الوضع القائم.
بحلول عام 2030، نريد أن نخوض المنافسة على لقب بطولة العالم".
وخلال حدث أقيم في مركز تجربة علامة أودي في مطار ميونيخ، قدمت الشركة مفهوم "أودي آر 26"، الذي يتيح لمحة عن تصميم سيارتها الجديدة في الفورمولا 1.
وتتميز لوحة الألوان بالتيتانيوم والأسود الكربوني والأحمر الأودي، كما تدمج شعار الشركة المعروف بالحلقات الأربع.
وقال المدير الإبداعي ماسيمو فراسكيلا: "نريد أن نكون العلامة التجارية الأكثر جرأة خارج المضمار، وأن نخلق تأثيراً ثقافياً يتجاوز حدود السباق".

أخبار ذات صلة
محمد بن سليم يناقش مع الرئيس الفرنسي مستقبل رياضة السيارات
نوريس: السباق على لقب الفورمولا-1 لم ينتهِ بعد
أودي
الفورمولا-1
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©