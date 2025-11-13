«دولية كلباء للجودو» تفتح باب التسجيل للناشئين

الشارقة (الاتحاد)

حدد اتحاد الإمارات للجودو يوم الاثنين المقبل موعداً لبدء التسجيل للمشاركة في بطولة كلباء الدولية المفتوحة، التي ينظمها الاتحاد، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي، ونادي كلباء الرياضي، يوم السادس من ديسمبر المقبل على مستوى الناشئين «الذكور والإناث»، ويستمر التسجيل حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتأتي البطولة في إطار دعم ومواصلة برنامج الاتحاد لموسم 2025- 2026، الذي يشهد تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية المحلية والدولية، ضمن خطة الاتحاد ورؤيته الجديدة، التي تهدف لاتساع رقعه المشاركة بتدوير بطولاته على مستوى الدولة.

وحددت لائحة البطولة المشاركة للراغبين من داخل الدولة وخارجها، بعدد مفتوح غير مشروط في كل وزن للجنسيات كافة دون قيد أو شرط، بهدف توفير أكبر قدر من فرص الاحتكاك بين الناشئين، وتضمن الجدول الزمني للبطولة توقيت إجراءات الميزان الرسمي والتجريبي، الذي تحدد له عصر يوم 5 ديسمبر بنادي كلباء الرياضي ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالشارقة.. وشملت اللائحة أوزان الناشئين تحت 18 سنة مواليد ما بين 2008 وحتى 2011 سنة.. وكذلك أوزان الناشئات، وفقاً للائحة الدولية لبطولات الجودو الكبرى.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، تعاون مجلس الشارقة الرياضي وأنديته الأعضاء مع اتحاد الجودو، ومساهمتهم في إنجاح برامجه السنوية، مشيداً بجهود اللجنة المنظمة والجهات المساهمة كافة في تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد.