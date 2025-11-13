سينر إلى نصف نهائي «ختامية تورينو» بالفوز على زفيريف

تورينو(أ ب)

تأهل الإيطالي يانيك سينر حامل لقب البطولة الختامية لاتحاد لاعبي التنس المحترفين، إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز أمام جماهيره على الألماني ألكسندر زفيريف 6 / 4 و6 / 3.

ومدد سينر سلسلة انتصاراته على الملاعب الصلبة المغطاة إلى 28 مباراة، منذ خسارته أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي هذه البطولة قبل عامين.

وهذا هو الفوز الخامس على التوالي لسينر على زفيريف، بما في ذلك نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام، وآخر مباراتين في في فيينا وباريس.

ويمتلك سينر المصنف الثاني عالمياً، فرصة لإنهاء العام في المركز الأول، لكنه يحتاج إلى الفوز بالبطولة على أمل ألا يفوز المتصدر كارلوس ألكاراز بمباراة أخرى.

وفي وقت سابق كان الكندي أوجيه-ألياسيم قد فاز على الأميركي بن شيلتون في نفس البطولة.