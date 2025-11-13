الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«منتخب الصم» يغادر للمشاركة في أولمبياد طوكيو

«منتخب الصم» يغادر للمشاركة في أولمبياد طوكيو
13 نوفمبر 2025 10:31

دبي (الاتحاد)
غادرت بعثة منتخبنا الوطني لرياضة الصم عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية للصم، التي ستقام خلال الفترة من 15 إلى 26 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز المنتخبات العالمية.
ويترأس البعثة عبدالله خليل أهلي، رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وتضم في عضويتها الجهازين الفني والإداري المكوّن من المدرب شاكر علي، والمدرب خالد محمد آل علي، والمدرب حمد الدرمكي، ومترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني ، إلى جانب لاعبي المنتخب الوطني الذين تم اختيارهم بعد سلسلة من المعسكرات التحضيرية المكثفة التي أُقيمت في دبي، خلال الفترة الماضية، وهم أيمن المقبالي، طارق شهاب، عدنان معلّمي، عدنان الجابري، علي الجابر، ووليد رضوان في منافسات البولينغ، إلى جانب حسن البلوشي، حسن لوتاه، وراشد عبدالله الشامسي في منافسات الرماية (مسدس هوائي 10 أمتار، وبندقية سكتون 50 متراً).
وأكد عبدالله أهلي أن المغادرة إلى طوكيو تمثل تتويجاً لفترة طويلة من التحضيرات المكثفة التي خاضها اللاعبون بروح عالية وانضباط كبير، مشيداً بالجهود المبذولة من اللجنة البارالمبية الوطنية في دعم المنتخب، وتوفير كل سبل النجاح له.
ومن جانبه، أعرب ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية عن تمنياته للبعثة بالتوفيق وتحقيق نتائج مشرّفة تليق باسم الإمارات، مؤكداً أن مشاركة رياضيي الصم في هذا المحفل الأولمبي العالمي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لأصحاب الهمم في مختلف المجالات الرياضية.

