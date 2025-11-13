الفجيرة تستعد لتنظيم «غرب آسيا» و«دولية الترايثلون» في ديسمبر

فيصل النقبي (الفجيرة)

أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية، استضافة نسختين دوليتين للترايثلون في ديسمبر المقبل، حيث تُقام بطولة غرب آسيا في 13 ديسمبر، تليها النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية في 14 ديسمبر 2025، على شواطئ الفجيرة وفندق البحر.

ويتضمن الحدث فعاليات مجتمعية جديدة لتعزيز الثقافة الرياضية، تشمل سباقات للأطفال والأهالي، وقرية رياضية ضخمة تعرض مستلزمات رياضية متنوعة.

وأكد نادر أبو شاويش، مدير النادي، أن تنظيم البطولتين يعكس رؤية سمو ولي عهد الفجيرة، في تعزيز السياحة الرياضية وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأبطال، مشيراً إلى أهمية الأنشطة المجتمعية في نشر ثقافة ممارسة الرياضة.

وأوضح محسن آل علي، رئيس اللجنة المنظمة، أن استضافة البطولتين تبرز جاهزية الفجيرة، فنياً ولوجستياً، فيما أشاد عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، بدعم سمو ولي العهد واستعداد الإمارة الكامل.

كما أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون فتح باب التسجيل، حيث أكد الدكتور طارق الخياط أمين عام اتحاد غرب آسيا للترايثلون، أن استمرار البطولات في الفجيرة يعزز المنافسة، ويرفع مستوى الأداء في المنطقة.