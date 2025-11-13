الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفجيرة تستعد لتنظيم «غرب آسيا» و«دولية الترايثلون» في ديسمبر

الفجيرة تستعد لتنظيم «غرب آسيا» و«دولية الترايثلون» في ديسمبر
13 نوفمبر 2025 10:34

فيصل النقبي (الفجيرة) 
أعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية، استضافة نسختين دوليتين للترايثلون في ديسمبر المقبل، حيث تُقام بطولة غرب آسيا في 13 ديسمبر، تليها النسخة السادسة من بطولة الفجيرة الدولية في 14 ديسمبر 2025، على شواطئ الفجيرة وفندق البحر.
ويتضمن الحدث فعاليات مجتمعية جديدة لتعزيز الثقافة الرياضية، تشمل سباقات للأطفال والأهالي، وقرية رياضية ضخمة تعرض مستلزمات رياضية متنوعة.
وأكد نادر أبو شاويش، مدير النادي، أن تنظيم البطولتين يعكس رؤية سمو ولي عهد الفجيرة، في تعزيز السياحة الرياضية وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأبطال، مشيراً إلى أهمية الأنشطة المجتمعية في نشر ثقافة ممارسة الرياضة.
وأوضح محسن آل علي، رئيس اللجنة المنظمة، أن استضافة البطولتين تبرز جاهزية الفجيرة، فنياً ولوجستياً، فيما أشاد عبد الملك جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، بدعم سمو ولي العهد واستعداد الإمارة الكامل.
كما أعلن الاتحاد الدولي للترايثلون فتح باب التسجيل، حيث أكد الدكتور طارق الخياط أمين عام اتحاد غرب آسيا للترايثلون، أن استمرار البطولات في الفجيرة يعزز المنافسة، ويرفع مستوى الأداء في المنطقة.

أخبار ذات صلة
«الفجيرة للفنون القتالية» ينظم دورة الصحة والسلامة
«التايكواندو» يُتوج أبطال «الإمارات المفتوحة»
بطولة غرب آسيا للترايثلون
نادي الفجيرة للفنون القتالية
بطولة الفجيرة الدولية للترايثلون
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©