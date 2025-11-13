9 مباريات في ضربة البداية تعلن عودة «كأس الاتحاد» غداً

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق مساء الغد منافسات كأس الاتحاد لكرة القدم في نسختها الجديدة لموسم 2025-2026، بمشاركة 31 نادياً من أندية الدرجتين الثانية والثالثة، بعد غياب دام عشرة أعوام منذ آخر نسخة أُقيمت في موسم 2015-2016، حيث تسجل البطولة عودة قوية ضمن خطط اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة، وتعزيز فرص اللعب الرسمية أمام أندية الهواة.

وتشهد «ضربة البداية» إقامة تسع مباريات في الدور التمهيدي لأندية الدرجتين الثانية والثالثة، تجمع فالكون والعربي، لجينتوس ويونايتد سبورت، سيتي وبريسيشن، نوفا ستار والشهامة، فورت فيرتوس «أ» وأولمبيك، ليفر سبورت والاتحاد، إيرش وفرسان هسبانيا، الصقور العربية ودراجون سيتي، ومودرن سبورت وأميرالد، على أن تتواصل المباريات غداً السبت بمواجهتي 365 ومدينات، وفورت فيرتوس «ب» والرمس، وتُختتم الأحد بلقاءات جلف يونايتد والفتح، يونايتد وبينونة، وجي ريدز ورويال.

وتقام مباريات البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، على أن يتأهل 17 فريقاً إلى دور الـ32، حيث تنضم إليها أندية دوري الدرجة الأولى الـ15، لتُستكمل بعدها الأدوار الإقصائية حتى النهائي المقرر على ملعب محايد يحدده اتحاد الكرة لاحقاً.

وتُعد «كأس الاتحاد» خامس المسابقات الرسمية المخصصة لأندية الهواة، إلى جانب دوري الدرجات الثلاث والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث شهدت نسخها السابقة مشاركة أندية الصف الأول، قبل أن تتحول إلى بطولة خاصة بأندية الأولى منذ موسم 2008-2009، وأقيمت منها خمس نسخ سابقة أحرز ألقابها كل من دبي (2009-2010 و2014-2015)، عجمان (2010-2011 و2015-2016)، والظفرة (2011-2012).

وأكد فهد إسماعيل الحوسني، نائب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أن استئناف بطولة كأس الاتحاد يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية تطوير مسابقات المراحل السنية والبطولات المساندة، مشيراً إلى أن عودة البطولة تمنح الأندية فرصة أكبر للتنافس والاحتكاك الرسمي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى اللاعبين وجهوزيتهم الفنية للمشاركات المقبلة.