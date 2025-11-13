عملية جراحية تنهي موسم بيل مع كليبرز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

أكد وكيل أعمال لاعب ارتكاز لوس أنجلوس كليبرز برادلي بيل، لقناة «إي إس بي إن» أن الأخير سيخضع لعملية جراحية لعلاج كسر في الورك، وسيغيب عن بقية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأشار موقع القناة الرياضية إلى أن بيل الذي شارك ثلاث مرات في مباراة كل النجوم، يأمل في العودة إلى الملاعب بعد التعافي بشكل كامل.

وغادر بيل مباراة كليبرز ضد فينيكس صنز الأحد بسبب ألم في الورك، وصرح مدربه تايرون لو الاثنين أنه سيخضع لفحوص بالأشعة التشخيصية، وسيغيب عن مباريات عدة.

وانضم بيل إلى كليبرز في يوليو الماضي، بعد موافقته على فسخ عقده مع صنز، ووقع عقداً لمدة عامين بقيمة 11 مليون دولار أميركي.

لكن اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً لم يشارك إلا في ست مباريات مع كليبرز، وغاب عن بعض المباريات بسبب إصابة في الركبة اليسرى، وآلام في أسفل الظهر.

وتمثل هذه الإصابة ضربة أخرى لكليبرز الذي حقق 3 انتصارات مقابل 8 هزائم هذا الموسم، ويفتقد حالياً إلى خدمات نجمه كواهي لينرد، الذي يعاني من إصابات متكررة بسبب التواء في الكاحل.