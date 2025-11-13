«أبوظبي إكستريم» تنطلق بالعين لتعزيز ريادة الإمارات في الفنون القتالية

منطقة العين (الاتحاد)

أكملت الجهات المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم الاستعدادات والتحضيرات، لانطلاق فعاليات النسخة الحادية عشرة من البطولة (ADXC 11) اليوم في مركز أدنيك بمنطقة العين، حيث تشهد بطاقة نزالات حافلة بنخبة من ألمع نجوم الجرابلينج والجوجيتسو في العالم.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في بيت محمد بن خليفة بالعين، بحضور سعيد الظاهري، مدير إدارة الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وطارق البحري، نائب مدير عام شركة الرؤية العالمية للاستثمار، إلى جانب عدد من الرياضيين المشاركين في البطولة، بمن فيهم جابرييل سوزا وروان ألفارينجا وسالا سيمولا ودانييل باربوسا.

وتأتي الفعالية بتنظيم من شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تقدم لجمهورها مجموعة من أقوى النزالات، والتي تتصدرها مواجهة مرتقبة في الجرابلينج بين البرازيلي جابرييل سوزا ومواطنه روان ألفارينجا في الفعالية الرئيسية للنزالات.

وقال طارق البحري: «نحن على أتم الاستعداد لانطلاق البطولة، وكما عودنا جمهورنا تحمل كل نسخة من أبوظبي إكستريم مستوى غير مسبوق من التشويق والزخم. وتقام هذه النسخة في منطقة العين لتعكس مكانتها التاريخية والثقافية، وتؤكد ريادة دولة الإمارات في بطولات رياضات النزال».

من جانبه، قال سعيد الظاهري: «تحظى بطولة «أبوظبي إكستريم» بمتابعة واهتمام كبيرين، مع اكتمال الاستعدادات لانطلاقها، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو والجرابلينج الدوليين الذين يتنافسون للفوز بلقبها المرموق. ونُرحب بالجمهور من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بنزالاتها المرتقبة، وندعوهم إلى استكشاف ما تقدمه منطقة العين من معالم تاريخية أصيلة وتجارب ثقافية وسياحية مُلهمة. ويُسهم هذا الحدث في ترسيخ مكانة الإمارة وجهةً رائدةً لتنظيم أرقى الفعاليات والبطولات، ومركزاً عالمياً لرياضات النزال».

وقال جابرييل سوزا: «أحظى بأوقات جميلة هنا في العين، وأتوجه بالشكر إلى الجهات المنظمة للبطولة على منحي هذه الفرصة للمشاركة مجدداً، فقد بذلت جهداً كبيراً للوصول إلى الفعالية الرئيسية للبطولة.

وقال دانييل باربوسا: «سعيد بالعودة للنزال في العين للمرة الثانية، والمشاركة في أبوظبي إكستريم للمرة الثالثة. تدرّبت بقوة استعداداً للمشاركة في هذه البطولة، وأرغب في مواصلة سلسلة انتصاراتي وتحقيق الانتصار الرابع».

ومن المقرر أن يجري بث النزالات مباشرة عبر منصة TX7 وقناة أبوظبي الرياضية.