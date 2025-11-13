الجمعة 14 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجوجيتسو» يُخصّص خطين ساخنين لدعم المشاركين في عالمية أبوظبي

«الجوجيتسو» يُخصّص خطين ساخنين لدعم المشاركين في عالمية أبوظبي
13 نوفمبر 2025 15:52

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يطلع على الخطط الاستراتيجية لتنظيم النسخة الثانية من «المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026»
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت في الدولة


أعلن اتحاد الجوجيتسو تخصيص خطين ساخنين للمرة الأولى في تاريخ بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو بنسختها الـ17 المقامة حالياً بمبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية لدعم المشاركين وحضورهم.
وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، إن الاتحاد وفّر خطين ساخنين على مدار الساعة لدعم حضور البطولة العالمية، سواء من المشجعين أو اللاعبين القادمين من الخارج.
تقام البطولة بمشاركة تتجاوز 10 آلاف لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 130 دولة في نسخة تعد الأكبر بتاريخ البطولة.
وكشف الظاهري عن وجود 70 متطوعاً من مختلف الأعمار يقومون بتغطية كافة مناطق البطولة، سواء داخل صالة النزال أو خارجها، لتوفير أوجه المساعدة كافة لهم.
وأكد حرص الاتحاد على دعم المشاركين وتوفير سُبل الراحة لهم طوال فترة تواجدهم في أبوظبي.

الإمارات
أبوظبي
الجوجيتسو
اتحاد الجوجيتسو
بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو
محمد سالم
محمد سالم الظاهري
آخر الأخبار
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
الأخبار العالمية
مظاهرات من أجل المناخ في أكثر من 70 موقعاً بألمانياً
اليوم 13:03
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
علوم الدار
أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة ينطلق الاثنين المقبل
اليوم 12:56
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
الترفيه
«جزيرة ياس» تطلق تجربة Stranger Things: The Experience
اليوم 12:46
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
علوم الدار
«منتدى دبي للمستقبل» يعلن أجندة دورته الرابعة
اليوم 12:18
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
الترفيه
«عندما عانقتُ السماء».. رحلة بين الخيال والإلهام
اليوم 12:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©